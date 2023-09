Le monde ancien est déjà mort, tandis qu’un monde nouveau s’organise. Pour comprendre ce qui se passe à l’international, vous avez besoin de sources variées. Vous ne pouvez pas vous contenter des trois grandes agences de presse conformistes AFP, AP et Reuters. Vous devez entendre des sons différents. Confronter des arguments contradictoires.

Au sommaire, cette semaine :

ÉDITORIAL

• Évolution de la position occidentale à propos de la guerre en Ukraine

AMÉRIQUES

• Le Canada accuse Bharat d’avoir assassiné des opposants sur son territoire

• La stratégie de défense du président Joe Biden condamne inévitablement son fils Hunter

• Hunter Biden porte plainte contre deux lanceurs d’alerte

• Audition du procureur général

• Selon le chef de la police du Capitole, Nancy Pelosi est la première responsable des évènements du 6 janvier 2021

• L’exploration pétrolière de l’Alaska est à nouveau un argument électoral

• La flotte militaire US et sa rivale chinoise

• Déclaration sur la coopération atlantique

• Le Pentagone ne confirme, ni n’infirme, sa position face à Taïwan

• Analyse psychologique US de Vladimir Poutine

• Création d’un Groupe consultatif d’experts en Renseignement auprès du département de Sécurité de la Patrie

• L’Argentine commémore les victimes de la dictature

• Luiz Inacio Lula da Silva déclare que « Le Brésil est de retour »

EUROPE

• Le Royaume-Uni présente un rapport mensonger au Conseil de Sécurité

• Le Royaume-Uni reporte la fin des voitures à essence et à diesel

• La France soutient les minorités sexuelles dans le monde

• Recep Tayyip Erdoğan plaide pour la reconnaissance de la République turque de Chypre du Nord

• La Pologne, la Hongrie et la Slovaquie défient la Commission européenne

• L’armée de Terre polonaise acquiert un équipement haut de gamme

• La Pologne cesse de livrer des armes à l’Ukraine

• Les agriculteurs bulgares protestent contre les importations de céréales ukrainiennes

• Le Parlement européen conteste les hausses des prix de l’électricité

• L’Ukraine débute sa désoligarquisation

• Le gouvernement ukrainien met en scène le mythe de la victoire de Kiev

• La Macédoine du Nord expulse des diplomates russes

• La Russie débloque la situation au Haut-Karabagh

• La diaspora arménienne pour une guerre de l’Occident contre l’Azerbaïdjan

• L’Ukraine et les États-Unis accusés de préparer un coup d’État en Géorgie

• Penny Pritzker dirigera la reconstruction de l’Ukraine

• L’Ukraine contre la Russie devant la Cour internationale de Justice

• Purge au ministère ukrainien de la Défense

• Le tir sur le marché de Konstantinovka était imputable à une erreur ukrainienne

• Deux diplomates US expulsés de Russie

AFRIQUE

• La Tunisie arrête les personnes migrant vers l’Union européenne

• La politique de l’UE en Afrique francophone

ASIE

• Rencontre de Benjamin Netanyahu et de Volodymyr Zelensky

• Le Quintette impatient de faire élire un président au Liban

• Bachar el-Assad en Chine

• La Türkiye attaque le PKK en Iraq

• Négociations saoudo-yéménites

• L’Iraq ne respecte pas le Pacte de Sécurité qu’il a signé avec l’Iran

• L’Iran accuse l’AIEA de politisation et en tire les conséquences

• Instrumentation de la mort de Mahsa Amini

• L’administration Biden « sanctionne » l’ancien président Ahmadinejad

• Échange d’espions USA-Iran

• La Chine produit industriellement des puces électroniques plus avancées que celles des États-Unis

• La coopération stratégique sino-russe

• La Chine n’a pas oublié l’Unité 731

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• Expulsion de l’ambassadeur israélien de l’hémicycle des Nations unies

• L’Iran, le Qatar et la Turquie dénoncent l’islamophobie européenne