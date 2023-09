Die alte Welt ist bereits tot, während eine neue Welt sich organisiert. Um zu verstehen, was international passiert, braucht man eine Vielzahl von Quellen. Man kann sich nicht mit den drei großen konformistischen Nachrichtenagenturen AFP, AP und Reuters zufriedengeben. Man muss verschiedene Quellen haben und widersprüchliche Argumente in Betracht ziehen.

Im Inhalt von N°53 :

LEITARTIKEL

• Entwicklung der westlichen Position zum Krieg in der Ukraine

AMERIKA

• Kanada wirft Bharat/Indien vor, Oppositionelle auf seinem Territorium ermordet zu haben

• Die Verteidigungsstrategie von Präsident Joe Biden verurteilt unvermeidbar seinen Sohn Hunter

• Hunter Biden reicht Klage gegen zwei Whistleblower ein

• Anhörung des Generalstaatsanwalts

• Nach Angaben des Polizeichefs des Kapitols ist Nancy Pelosi in erster Linie für die Ereignisse vom 6. Januar 2021 verantwortlich

• Alaskas Ölexploration ist erneut ein Wahlkampfargument

• Die US-Militärflotte und ihr chinesischer Rivale

• Erklärung zur atlantischen Zusammenarbeit

• Das Pentagon bestätigt nicht, noch dementiert es seine Position gegenüber Taiwan

• US-psychologische Analyse von Wladimir Putin

• Schaffung einer Beratergruppe von Geheimdienstexperten für das Ministerium für Innere Sicherheit

• Argentinien gedenkt der Opfer der Diktatur

• Luiz Inácio Lula da Silva erklärt: "Brasilien ist zurück"

EUROPA

• Großbritannien legte dem Sicherheitsrat einen falschen Bericht vor

• Großbritannien verschiebt das Ende von Benzin- und Dieselautos

• Frankreich unterstützt sexuelle Minderheiten auf der ganzen Welt

• Erdoğan plädiert für Anerkennung der Türkischen Republik Nordzypern

• Polen, Ungarn und die Slowakei trotzen der Europäischen Kommission

• Polnisches Heer erwirbt High-Tech-Ausrüstung

• Polen stoppt Waffenlieferungen an die Ukraine

• Bulgarische Bauern protestieren gegen ukrainische Getreideimporte

• Europäisches Parlament stellt Strompreiserhöhungen in Frage

• Die Ukraine beginnt mit ihrer Ent-Oligarchisierung

• Ukrainische Regierung inszeniert Mythos von Kiews Sieg

• Nordmazedonien weist russische Diplomaten aus

• Russland entschärft die Lage in Berg-Karabach

• Die armenische Diaspora für einen Krieg des Westens gegen Aserbaidschan

• Ukraine und USA beschuldigt, Putsch in Georgien zu planen

• Penny Pritzker soll den Wiederaufbau der Ukraine leiten

• Ukraine gegen Russland vor dem Internationalen Gerichtshof

• Säuberung im ukrainischen Verteidigungsministerium

• Der Schuss auf den Konstantinowka-Markt war auf einen ukrainischen Fehler zurückzuführen

• Zwei US-Diplomaten aus Russland ausgewiesen

• AFRIKA

• Tunesien verhaftet Auswanderer in die Europäische Union

• EU-Politik im französischsprachigen Afrika

ASIEN

• Treffen von Benjamin Netanjahu und Wolodymyr Selenskyj

• Das Quintett ungeduldig, im Libanon einen Präsident wählen

• Baschar al-Assad in China

• Türkei greift PKK im Irak an

• Saudisch-jemenitische Verhandlungen

• Der Irak respektiert den Sicherheitspakt nicht, den er mit dem Iran unterzeichnet hat

• Iran wirft der IAEO Politisierung vor und zieht daraus die Konsequenzen

• Instrumentierung des Todes von Mahsa Amini

• Biden-Regierung "sanktioniert" Ex-Präsident Ahmadinedschad

• Spionageaustausch zwischen USA und Iran

• China produziert industriell fortschrittlichere elektronische Chips als die Vereinigten Staaten

• Strategische Zusammenarbeit zwischen China und Russland

• China hat Einheit 731 nicht vergessen

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

• Ausweisung des israelischen Botschafters aus dem UN-Plenarsaal

• Iran, Katar und Türkei prangern europäische Islamophobie an