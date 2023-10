Hamas detiene armi occidentali che erano state consegnate all’Ucraina. Non si sa come ne sia entrato in possesso.

L’analisi del video di Hamas non lascia dubbi. L’organizzazione dispone di lanciamissili anticarro FGM-148 Javelin (di fabbricazione statunitense) e NLAW (di fabbricazione svedese), nonché di lanciarazzi AT4 (di fabbricazione statunitense o svedese).

Se farà entrare l’esercito a Gaza, Israele deve aspettarsi pesanti perdite. Lo stato-maggiore israeliano ha già confermato che durante un’operazione di ricognizione a Gaza un suo ufficiale è stato ucciso con queste armi.

Del resto, sono armi che usa anche Hezbollah a titolo preventivo, alla frontiera tra Libano e Israele.

Ad agosto 2021 Newsweek aveva rivelato che un Il-76 aveva scaricato a Teheran un carico di armi occidentali del valore di 100 milioni di dollari. Si credette che la Russia avesse fornito esemplari di armi occidentali affinché l’Iran le copiasse. Il Pentagono aveva smentito. È possibile che Teheran le abbia fatte avere ad Hamas.

Esiste però un’ipotesi più credibile: le forze armate ucraine sono talmente corrotte che è facile acquistare da loro armi che poi vengono fatte transitare dal Mar Nero, senza l’aiuto della Russia o dell’Iran.