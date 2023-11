Hamas heeft een voorraad westerse wapens die aan Oekraïne zijn geleverd. We weten niet hoe ze daar zijn gekomen.

Een studie van de video’s van Hamas laat geen twijfel bestaan. De organisatie heeft FGM-148 Javelin antitankraketwerpers (Amerikaanse makelij) en NLAW’s (Zweedse makelij) en AT4 raketwerpers (Zweedse of Amerikaanse makelij).

Israël moet zware verliezen verwachten als het zijn leger naar Gaza stuurt. De Israëlische generale staf heeft al bevestigd dat een van zijn officieren door deze wapens is gedood tijdens een verkenningsmissie in Gaza.

Hezbollah heeft ze ook preventief gebruikt aan de Libanees-Israëlische grens.

In augustus 2021 onthulde Newsweek dat een Il-76 was geland in Teheran met een lading westerse wapens ter waarde van $100 miljoen. Destijds werd geloofd dat Rusland kopieën van westerse wapens aan Iran leverde zodat zijn leger ze kon namaken. Het is goed mogelijk dat ze in handen van Hamas zijn gekomen. Het Pentagon ontkende dit. Ernstiger is dat het Oekraïense leger zo corrupt is dat het makkelijk is om er wapens van te kopen. Ze kunnen door de Zwarte Zee passeren zonder hulp van Rusland of Iran.