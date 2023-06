Selon CNN, au moins 16 des véhicules de combat d’infanterie Bradley sur les 60 dont disposait l’Ukraine ont été détruits au cours de la première semaine de la contre-offensive [1].

Kiev maintient un embargo sévère sur les informations de sa contre-offensive. Tout au plus revendique-t-il la prise des villages de Neskuchne, Blagodatné, Storojeve et Makarivka, tous contigus et situés le long de la même rivière dans l’oblast de Donetsk. En aucun cas, les forces ukrainiennes n’ont percé les lignes de défense russes qui, dans cette zone, débutent à une dizaine de kilomètres à l’intérieur de la partie libérée par Moscou.