100.000 mensen demonstreerden in Londen tegen de oorlog in Gaza. De regering had gewaarschuwd dat elke steun voor de misdaden van Hamas streng zou worden bestreden. De mars verliep vreedzaam.

De Britse en Israëlische defensie zijn verbonden door een verdrag, ondertekend in 2020, waarvan de tekst nooit openbaar is gemaakt.