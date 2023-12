Volgens de New York Times had Israël een rapport van 40 pagina’s over de aanval die Hamas al een jaar aan het voorbereiden was. Dit document werd op grote schaal verspreid onder hoge officieren.

Volgens Haaretz schreef generaal Amit Saar, hoofd van de afdeling Onderzoek van de Militaire Inlichtingendienst van de IDF, op 19 maart en 16 juli aan de premier om hem te waarschuwen dat er een Hamas-aanval werd voorbereid.

Volgens de Israëlische pers ontsloeg premier Benjamin Netanyahu in juli zijn minister van Defensie, Yoav Gallant, omdat hij de regering had gewaarschuwd voor de "perfecte storm" die door Hamas werd voorbereid. Uiteindelijk heeft hij hem weer aangesteld.

Volgens Corriere della Sera waarschuwde kolonel Yigal Carmon, directeur van Memri, zijn vriend Benjamin Netanyahu persoonlijk voor een grote aanval van Hamas.

Volgens de Egyptische pers heeft generaal Kamel Abbas, minister van Inlichtingen, Benjamin Netanyahu een paar weken voor de aanval persoonlijk gebeld om hem te waarschuwen dat Hamas actie zou gaan ondernemen.

De pers probeert nu uit te leggen waarom de Israëlische leiders geen acht sloegen op deze waarschuwingen. Het doel is om er alles aan te doen om de hypothese van medeplichtigheid tussen de premier en Hamas in diskrediet te brengen.