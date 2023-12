De oude wereld is al dood, terwijl een nieuwe wereld vorm krijgt. Om te begrijpen wat er internationaal gebeurt, heb je verschillende bronnen nodig. Je kunt geen genoegen nemen met de drie grote, conformistische persbureaus AFP, AP en Reuters. Je moet verschillende bronnen hebben en tegenstrijdige argumenten in overweging nemen.

Om je hierbij te helpen publiceren we wekelijks een bulletin, Voltaire, actualité internationale, waarin de feiten en argumenten van verschillende partijen worden samengevat.

Dit buitengewone hulpmiddel is alleen beschikbaar via een abonnement:

– jaarabonnement: 150 euro

– maandabonnement: 15 euro

Inhoud van deze week :

EDITORIAAL

• Het front aan de Rode Zee

AMERIKA’S

• De Verenigde Staten warmen op met Russisch uranium

• Congres tegen de invloed NewsGuard

• De Amerikaanse kijk op het conflict in Palestina

• Het Witte Huis bezorgd over het mogelijke gebruik van witte fosfor door Israël

• Noodhulp aan Israël van Noord-Amerikaanse Joodse gemeenschappen

• Boycot van merken die Israël steunen

• Hunter Biden binnenkort aangeklaagd voor "minachting van het Congres

• Colombia zet vraagtekens bij het gebruik van ongeteste medicijnen tegen Covid, met name mRNA medicijnen

• Venezolaans-Guyaanse bemiddeling

• Onderhandelingen EU-Mercosur mislukken

• Misdadiger Alberto Fujimori vrijgelaten

EUROPA

• Boris Johnson was van plan doses AstraZeneca te stelen in Nederland

• Pfizer klaagt Polen aan

• Hongarije verbiedt buitenlandse financiële hulp in binnenlandse politiek

• Hongarije koppelt het vrijgeven van zijn subsidies aan steun voor Oekraïne

• De EU verdeeld over Hamas

• Het Europees Parlement eist dat China de "op regels gebaseerde internationale orde" respecteert

• Oekraïne in Davos

• Rusland en Denemarken

AFRIKA

• Egypte beschermt zich tegen de Moslimbroederschap in Gaza

• Overeenkomst tussen Khalifa Haftar en Rusland

• Algiers organiseert bijeenkomst van opstellers van ICC-klacht tegen Benjamin Netanyahu

• Abdel Fattah al-Burhan sluit zich aan bij Moslimbroederschap

• Burkina Faso maakt zich op om Frans niet langer als officiële taal te gebruiken

• Mali legt bewijs bloot van Franse steun voor jihadisten

• De invloed van Hezbollah in Mali en Benin

• ECOWAS Hof verwerpt verzoek Niger

• De alliantie van Sahelstaten kan uitgroeien tot een confederatie

• President Cyril Ramaphosa ontslagen door zijn partij

AZIË

• Eli Cohen bevestigt dat de oorlog tegen Hamas doorgaat

• Onderhandelingen met Hamas gaan door, maar elders

• Oekraïne vreest in de steek gelaten te worden door Benjamin Netanyahu

• Yosef Almansi over de "Sinwar-bende

• Yair Lapid tegen Hamas-miljardairs

• Bezoek Hamas aan Beijing uitgesteld

• IDF misverstand

• Soldaten weggehouden van premier

• Bufferzone tussen Israël en Libanon

• Bernard Emié in het Midden-Oosten

• Israëlische provocaties tegen Libanon

• Jordaans standpunt over Israël

• Evolutie van jihadistische facties in Idleb

• Syrië gaat zijn raffinaderij in Homs renoveren

• De lobbyistenaffaire van de VS duikt weer op in Irak

• Saoedi-Arabië vindt Rusland belangrijker dan het Verenigd Koninkrijk

• Saoedi-Arabië en Iran werken samen tegen Israël

• Ali Khamenei herhaalt Irans standpunt over Israël

• Iran is trots op zijn ideologische prestaties

• Turkije wil 200.000 Syrische gastarbeiders het land uitzetten

• Hooggerechtshof bekrachtigt Narendra Modi’s optreden tegen Kasjmir

• Bharat opnieuw beschuldigd van poging tot moord op Sikh onafhankelijkheidsstrijders in het Buitenland

• Ongeval tussen twee Filipijnse en Chinese schepen in de Spratly-eilanden

• Wereldvredesconventie 2023 in Manilla

• Noord-Korea wil naar verluidt arbeiders leveren aan Rusland

• Mensenrechten volgens Kim Jong-un

• Zuid-Korea hervat droppings van folders boven Noord-Korea

• China eist Sensuku-eilanden op

• Epidemie van spionage in Taiwan ten dienste van de Volksrepubliek China

• Enorm corruptieschandaal in de Japanse Liberaal-Democratische Partij

OCEANIË

• Australië verscherpt immigratievoorwaarden

• Papoea-Nieuw-Guinea ondertekent veiligheidsovereenkomst met Australië

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• 153 staten nemen een resolutie aan waarin wordt opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza

• Nog steeds geen multinationale troepenmacht in Haïti

• WHO-statistieken over de situatie in Gaza

• G7 intensiveert samenwerking om grensoverschrijdende georganiseerde fraude te bestrijden

• Het Speciale Tribunaal voor Libanon sluit zijn deuren zonder enig licht op de zaak te werpen