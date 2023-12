Pour comprendre ce qui se passe à l’international, vous avez besoin de sources variées. Vous ne pouvez pas vous contenter des trois grandes agences de presse conformistes AFP, AP et Reuters. Vous devez entendre des sons différents. Confronter des arguments contradictoires.

Cette diversité est d’autant plus indispensable que l’on nous présente le massacre de Gaza de manière univoque. et que l’on nous masque les réactions de la majorité du monde.

Pour vous aider, nous publions un bulletin hebdomadaire, Voltaire, actualité internationale, qui résume les faits et les arguments des uns et des autres.

Cette mine d’information n’est accessible que sur abonnement :

– souscription annuelle : 150 euros

– souscription mensuelle : 15 euros

Au sommaire du numéro 67 :

ÉDITORIAL

• La guerre pour les Gazaouis se développe en mer Rouge

AMÉRIQUES

• Pression des démocrates sur Benjamin Netanyahu

• Le CentCom se prépare à intervenir

• Des parlementaires défendent les droits de la presse à Gaza

• Chris Van Hollen souhaite un engagement plus clair de Joe Biden pour le Droit humanitaire à Gaza

• Lindsey Graham souhaite un dénouement à Gaza plutôt que le cycle de la vengeance

• Debbie Dingell déplore la passivité de Joe Biden face aux crimes de guerre

• Bernie Sandres veut appliquer les réserves de loi sur l’aide étrangère

• L’opinion des États-uniens sur la guerre à Gaza

• La facture du retrait US de Russie

• 300 millionnaires chômeurs sont indemnisés aux USA

• Des millions d’électeurs US avouent avoir fraudé en 2020

• La Cour suprême du Colorado interdit à Donald Trump de se présenter à la présidence fédérale

• Difficile investiture de Bernardo Arévalo

• Accord entre le Venezuela et le Guyana

• Washington libère Alex Saab

• Dévaluation du peso et dérégulation de l’économie argentine

EUROPE

• L’Église catholique revient à la bénédiction des couples gays

• Condamnation de Giovanni Angelo Becciu, pour détournement de fonds

• Ben Wallace met en garde contre la rage meurtrière de Benjamin Netanyahu

• Londres sanctionne le guide de la Confrérie des Frères musulmans à Gaza

• L’Église anglicane bénit un partenariat homosexuel

• Déploiement militaire anglo-saxon à Chypre et censure militaire au Royaume-Uni

• La France organise une réunion internationale contre le Hamas

• La France priée d’agir dans l’intérêt d’Israël au Liban

• Quatre membres du Hamas arrêtés en Allemagne et aux Pays-Bas

• Préparation d’un attentat au Danemark

• Renouvellement de la présidence tournante de l’Union européenne

• L’Union européenne s’apprête à légiférer sur le droit de la presse

• La Russie met en garde la Finlande

AFRIQUE

• Aguila Salah se rapproche de la Türkiye

• Mystérieuse destruction d’un avion russe en Cyrénaïque

• Brouille soudano-tchadienne

ASIE

• Isaac Herzog favorable à un accord pour libérer les otages

• Pour Isaac Herzog, ce n’est pas le moment de créer un État palestinien

• Benjamin Netanyahu ne veut pas interrompre son action militaire

• David Barnea à Varsovie

• Bezalel Smotrich veut détruire le Hamas

• Itamar Ben-Gvir s’oppose à la livraison d’aide humanitaire aux Gazaouis

• Yair Lapid pour un État palestinien

• Yuli-Yoel Edelstein au secours des soldats sanctionnés à Djénine

• Le rabbin Yitzchak Yosef souhaite le respect des autres cultes

• Amichai Eliyahu entend faire peur

• L’administration Biden retarde les livraisons de fusils d’assaut

• Les journalistes toujours interdits à Gaza

• Les FDI annoncent des récompenses pour la capture des chefs du Hamas

• 3 otages israéliens tués par les FDI

• Yossi Cohen demande des démissions

• Les FDI découvrent un vaste tunnel du Hamas

• Les FDI assassinent des paroissiens réfugiés dans une église

• Hussein al-Sheikh souhaite une évaluation des actions politiques pour la Palestine

• Rétablissement des communications à Gaza

• Tel-Aviv utilise l’arme de la faim

• 1,3 million de dollars retrouvés au domicile d’un chef du Hamas

• Les tunnels du Hamas capables de résister à une inondation

• Les Gazaouis affamés pillent un convoi humanitaire pour survivre

• Mahmoud Abbas redit son opposition à tout transfert de population

• Incident à la frontière syro-jordanienne

• La Jordanie met en garde contre le « deux poids, deux mesures » à Gaza

• Washington envisage de « sanctionner » l’opposition armée syrienne

• L’Otan se tourne vers l’Arabie saoudite face à Ansar Allah

• Jake Sullivan au Moyen-Orient élargi

• La paix au Yémen repoussée sur pression de Washington

• Al-Jazeera porte plainte devant la CPI

• Recep Tayyip Erdoğan annonce l’isolement diplomatique d’Israël

• La Malaisie interdit aux navires israéliens d’accoster dans ses ports

• La secte Moon lance un nouveau programme

• Nouveau directeur des services de Renseignement sud-coréens

• La plus haute juridiction sud-coréenne confirme la condamnation de sociétés japonaises pour les crimes impériaux

• Séisme politique au Japon

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• Renouvellement du Conseil de Sécurité

• Détournement de fonds aux Nations unies

• L’OMS déplore l’attaque de l’hôpital Kamal Adwan

• L’UNRWA met en garde face à une catastrophe imminente à Gaza

• Les Occidentaux contre les colons extrémistes de Cisjordanie

• Le G7 pourrait légaliser la confiscation des biens russes