Per capire quanto accade a livello internazionale è necessario attingere a fonti diverse. Non ci si può accontentare delle tre grandi agenzie di stampa allineate, AFP, AP e Reuters. Si devono ascoltare voci differenti, confrontare argomentazioni contraddittorie.

L’esigenza di pluralità di fonti è diventata ancora più indispensabile allorché il massacro di Gaza ci viene presentato in modo uniforme e ci vengono nascoste le reazioni della maggior parte del mondo.

Per aiutarvi pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri.

Nel sommario di questa settimana:

EDITORIALE

• La guerra per gli abitanti di Gaza si sviluppa nel Mar Rosso

AMERICHE

• Pressioni dei Democratici su Benjamin Netanyahu

• Il CentCom si prepara a intervenire

• Parlamentari difendono i diritti della stampa a Gaza

• Chris Van Hollen auspica un impegno più deciso di Joe Biden per il rispetto del diritto umanitario a Gaza

• Lindsey Graham auspica per Gaza una soluzione invece di perpetuare il ciclo della vendetta

• Debbie Dingell deplora l’atteggiamento passivo di Joe Biden di fronte ai crimini di guerra

• Il senatore Bernie Sanders vuole applicare le riserve di legge sugli aiuti all’estero

• L’opinione degli statunitensi sulla guerra di Gaza

• La fattura del ritiro statunitense dalla Russia

• Negli Usa 300 milionari disoccupati ricevono sussidi

• Milioni di elettori statunitensi ammettono di aver commesso imbrogli nel 2020

• La Corte suprema del Colorato vieta a Donald Trump di presentarsi alle elezioni presidenziali federali

• Faticosa investitura di Bernardo Arévalo

• Accordo tra Venezuela e Guyana

• Washington libera Alex Saab

• Svalutazione del peso e deregolamentazione dell’economia argentina

EUROPA

• La Chiesa cattolica torna alla benedizione delle coppie gay

• Condanna di Giovanni Angelo Becciu per sottrazione di fondi

• Ben Wallace mette in guardia contro la furia omicida di Benjamin Netanyahu

• Londra sanziona la guida della Confraternita dei Fratelli Mussulmani a Gaza

• La Chiesa anglicana benedice una coppia omosessuale

• Spiegamento militare anglosassone a Cipro e censura militare nel Regno Unito

• La Francia organizza una riunione internazionale contro Hamas

• La Francia invitata ad agire in Libano nell’interesse d’Israele

• Quattro membri di Hamas arrestati in Germania e nei Paesi Bassi

• Preparazione di un attentato in Danimarca

• Cambio alla presidenza di turno dell’Unione Europea

• L’Unione europea di appresta a legiferare sui diritti della stampa

• La Russia mette in guardia la Finlandia

AFRICA

• Aguila Salah si avvicina alla Turchia

• Misteriosamente distrutto un aereo russo in Cirenaica

• Disaccordo tra Sudan e Ciad

ASIA

• Isaac Herzog favorevole a un accordo per liberare gli ostaggi

• Isaac Herzog ritiene che non sia il momento di creare uno Stato palestinese

• Benjamin Netanyahu non vuole interrompere l’azione militare

• David Barnea a Varsavia

• Bezalel Smotrich vuole distruggere Hamas

• Itamar Ben-Gvir si oppone alla fornitura di aiuti umanitari a Gaza

• Yair Lapid favorevole a uno Stato palestinese

• Yuli-Yoel Edelstein in soccorso ai soldati sanzionati a Jenin

• Il rabbino Yitzchak Yosef auspica il rispetto degli altri culti

• Amichai Eliyahu vuole far paura

• L’amministrazione Biden ritarda la fornitura di fucili d’assalto

• Gaza sempre vietata ai giornalisti

• Le FDI promettono ricompense per la cattura dei capi di Hamas

• 3 ostaggi israeliani uccisi dalle FDI

• Yossi Cohen chiede delle dimissioni

• Le FDI scoprono un vasto tunnel di Hamas

• Le FDI assassinano parrocchiani rifugiati in una chiesa

• Hussein al-Sheikh auspica la valutazione di azioni politiche a favore della Palestina

• Ripristino delle comunicazioni a Gaza

• Tel-Aviv ricorre all’arma della fame

• 1,3 milioni di dollari rinvenuti nell’abitazione di un capo di Hamas

• I tunnel di Hamas possono resistere a un’inondazione

• Per sopravvivere, gli abitanti di Gaza affamati saccheggiano un convoglio umanitario

• Mahmoud Abbas ribadisce la propria opposizione a ogni trasferimento della popolazione

• Incidente alla frontiera siro-giordana

• La Giordania mette in guardia dai «due pesi, due misure» a Gaza

• Washington considera di «sanzionare» l’opposizione armata siriana

• A cospetto di Ansar Allah, la Nato si appella all’Arabia saudita

• Jake Sullivan nel Medio Oriente allargato

• La pace in Yemen placcata su pressione di Washington

• Al-Jazeera adisce la CPI

• Recep Tayyip Erdogan annuncia l’isolamento diplomatico d’Israele

• La Malesia vieta alle navi israeliane di accostare nei suoi porti

• La setta Moon lancia un nuovo programma

• Nuovo direttore dello spionaggio sudcoreano

• La massima autorità giudiziaria sudcoreana conferma la condanna di società giapponesi per i loro crimini

• Terremoto politico in Giappone

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• Rinnovamento del Consiglio di sicurezza

• Sottrazione di fondi alle Nazioni unite

• L’OMS deplora l’attacco all’ospedale Kamal Adwan

• L’UNRWA mette in guardia contro un’imminente catastrofe a Gaza

• Gli Occidentali contro i coloni estremisti di Cisgiordania

• Il G7 potrebbe legalizzare la confisca di beni russi