Zusammenfassung von Nr. 67

LEITARTIKEL

• Der Krieg um die Unterstützung der Bewohner des Gazastreifens entwickelt sich im Roten Meer

AMERIKA

• US-Demokraten üben Druck auf Benjamin Netanjahu aus

• CentCom bereitet sich auf Intervention vor

• Parlamentarier verteidigen Presserechte in Gaza

• Chris Van Hollen wünscht ein klareres Bekenntnis von Joe Biden für das humanitäre Recht in Gaza

• Lindsey Graham will eine Lösung in Gaza statt einen Rachezyklus

• Debbie Dingell beklagt Joe Bidens Passivität angesichts der Kriegsverbrechen

• Bernie Sanders will Rechtsvorbehalte für ausländische Beihilfe geltend machen

• Ansichten der US-Amerikaner zum Gaza-Krieg

• Die Rechnung für den Rückzug der USA aus Russland

• 300 arbeitslose Millionäre beziehen Sozialhilfe in den USA

• Millionen US-Wähler geben Wahlbetrug im Jahr 2020 zu

• Der Oberste Gerichtshof von Colorado verbietet Donald Trump die Kandidatur zur Bundespräsidentschaft

• Schwierige Amtseinführung von Bernardo Arévalo

• Abkommen zwischen Venezuela und Guyana

• Washington lässt Alex Saab frei

• Abwertung des Peso und Deregulierung der argentinischen Wirtschaft

EUROPA

• Katholische Kirche kehrt zur Segnung homosexueller Paare zurück

• Verurteilung von Giovanni Angelo Becciu wegen Veruntreuung

• Ben Wallace warnt vor Benjamin Netanjahus mörderischer Wut

• London sanktioniert Führer der Muslimbruderschaft in Gaza

• Anglikanische Kirche segnet eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft

• Angelsächsischer Militäreinsatz auf Zypern und Militärzensur im Vereinigten Königreich

• Frankreichs Internationales Treffen gegen Hamas

• Frankreich wird aufgefordert, im Libanon im Interesse Israels zu handeln

• Vier Hamas-Aktivisten in Deutschland und den Niederlanden verhaftet

• Vorbereitung eines Anschlags in Dänemark

• Erneuerung des turnusmäßigen Vorsitzes der Europäischen Union

• Die Europäische Union bereitet sich auf die Verabschiedung von Rechtsvorschriften zum Presserecht vor

• Russland warnt Finnland

AFRIKA

• Aguila Salah nähert sich der Türkei

• Mysteriöse Zerstörung eines russischen Flugzeugs in der Cyrenaika

• Sudanesisch-tschadischer Streit

ASIEN

• Isaac Herzog befürwortet Abkommen zur Freilassung von Geiseln

• Für Isaac Herzog ist dies nicht der richtige Zeitpunkt, um einen palästinensischen Staat zu gründen

• Benjamin Netanjahu will seine Militäraktion nicht unterbrechen

• David Barnea in Warschau

• Bezalel Smotrich will Hamas vernichten

• Itamar Ben-Gvir lehnt Lieferung humanitärer Hilfe an die Bewohner des Gazastreifens ab

• Yair Lapid für einen palästinensischen Staat

• Yuli-Yoel Edelstein rettet sanktionierte Soldaten in Jenin

• Rabbiner Yitzchak Yosef wünscht Respekt für andere Glaubensrichtungen

• Amichai Eliyahu will Angst machen

• Biden-Regierung verzögert Auslieferung von Sturmgewehren

• Journalisten in Gaza immer noch verboten

• IDF kündigt Belohnung für die Gefangennahme von Hamas-Führern an

• Drei israelische Geiseln von IDF getötet

• Yossi Cohen fordert Rücktritte

• IDF entdeckt riesigen Hamas-Tunnel

• IDF ermordet Gemeindemitglieder, die in Kirche Schutz suchten

• Hussein al-Sheikh will eine Einschätzung des politischen Handelns für Palästina

• Wiederherstellung der Kommunikation in Gaza

• Tel Aviv setzt die Waffe des Hungers ein

• 1,3 Millionen Dollar im Haus des Hamas-Führers gefunden

• Hamas-Tunnel halten Überschwemmungen stand

• Hungernde Gaza-Einwohner plündern humanitären Konvoi, um zu überleben

• Mahmoud Abbas bekräftigt seine Ablehnung eines Bevölkerungstransfers

• Zwischenfall an der syrisch-jordanischen Grenze

• Jordanien warnt vor "Doppelmoral" in Gaza

• Washington plant, die bewaffnete syrische Opposition zu "sanktionieren"

• Die NATO wendet sich angesichts Ansar Allah an Saudi-Arabien

• Jake Sullivan im Nahen und Mittleren Osten

• Frieden im Jemen auf Druck Washingtons verschoben

• Al-Jazeera reicht Beschwerde beim IStGH ein

• Recep Tayyip Erdoğan kündigt Israels diplomatische Isolierung an

• Malaysia verbietet israelischen Schiffen das Anlegen in seinen Häfen

• Die Mondsekte startet neues Programm

• Neuer Direktor des südkoreanischen Geheimdienstes

• Südkoreas höchstes Gericht bestätigt Verurteilung japanischer Unternehmen wegen imperialer Verbrechen

• Politisches Erdbeben in Japan

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

• Erneuerung des Sicherheitsrats

• Veruntreuung von Geldern bei den Vereinten Nationen

• WHO bedauert Angriff auf Kamal-Adwan-Krankenhaus

• UNRWA warnt vor drohender Katastrophe in Gaza

• Westen gegen extremistische Siedler im Westjordanland

• G7 könnten Konfiszierung russischer Vermögenswerte legalisieren