Resumen del número 67

EDITORIAL

• La guerra de Gaza se siente en el Mar Rojo

AMÉRICAS

• Representantes demócratas estadounidenses quieren que Biden presione a Netanyahu

• El CentCom prepara una intervención

• Senadores demócratas estadounidenses abogan por los derechos de la prensa en Gaza

• Senador estadounidense reclama un compromiso más claro del presidente Biden con el derecho humanitario en Gaza

• El senador estadounidense Lindsey Graham se pronuncia contra el “ciclo de violencia” en Gaza

• Representante demócrata estadounidense deplora la pasividad del presidente Biden ante los crímenes de guerra

• El senador estadounidense Bernie Sanders reclama explicaciones sobre la ayuda de Estados Unidos a Israel

• Opinión de los estadounidenses sobre la “guerra” en Gaza

• El costo de las “sanciones” contra Rusia

• 300 millonarios “desempleados” reciben ayudas en Estados Unidos

• Millones de electores estadounidenses confiesan haber cometido fraude en la elección de 2020

• La Corte Suprema de Colorado prohíbe la candidatura de Donald Trump a la elección presidencial

• Difícil investidura para el presidente electo de Guatemala

• Declaración común de Venezuela y Guyana sobre su diferendo territorial

• Estados Unidos libera al intermediario de Venezuela Alex Saab

• El nuevo presidente de Argentina inicia su mandato devaluando la moneda nacional y desregulando la economía

EUROPA

• La iglesia católica volverá a bendecir las parejas del mismo sexo

• Condenan por malversación de fondos al número 2 de la diplomacia vaticana

• Ex ministro de Defensa británico lanza una advertencia sobre la “rabia mortífera” de Netanyahu

• Sanciones británicas contra el Guía de la Hermandad Musulmana en Gaza

• La iglesia anglicana bendice una unión de personas del mismo sexo

• Despliegue militar anglosajón en Chipre y censura militar en Reino Unido

• Francia organizó una reunión internacional contra el Hamas

• Israel quiere que Francia favorezca sus intereses en Líbano

• Detienen a miembros del Hamas en Alemania y Países Bajos

• Arrestos en Dinamarca por sospechas de atentado

• Bélgica presidirá la Unión Europea

• La Unión Europea se dispone a legislar sobre el “derecho de la prensa”

• Advertencia de Rusia a Finlandia

ÁFRICA

• Acercamiento del presidente de la Cámara libia a Turquía

• Extraña destrucción de un avión ruso en la región libia de Cirenaica

• Incidente entre Sudán y Chad

ASIA

• El presidente de Israel dice ser favorable a un acuerdo para la liberación de los rehenes

• El presidente de Israel cree que no es momento para la creación de un Estado palestino

• Netanyahu no quiere interrumpir su acción militar

• El jefe del Mosad estaría negociando un acuerdo sobre los rehenes

• Un ministro israelí ratifica la destrucción del Hamas como objetivo

• Otro ministro israelí se opone a la entrega de ayuda humanitaria a la población de Gaza

• El líder de la oposición israelí es favorable a un Estado palestino

• Un responsable del parlamento israelí defiende a los soldados sancionados en Yenin

• El Gran Rabino sefardita de Israel aboga por el respeto a los demás cultos

• El ministro de Patrimonio de Israel es partidario del miedo

• La administración Biden retrasa el suministro de fusiles a Israel

• Se mantiene la prohibición de acceso a Gaza para los periodistas

• Israel pone precio a las cabezas de los jefes del Hamas

• Soldados israelíes abatieron a tiros 3 rehenes

• Ex jefe del Mosad exige dimisiones

• Tropas israelíes descubren un extenso túnel del Hamas

• Soldados israelíes asesinan a tiros cristianos refugiados en una iglesia

• El secretario general de la OLP quiere evaluar acciones políticas pro Palestina

• Israel utiliza el hambre como arma

• Soldados israelíes hallan 1,3 millones de dólares en el domicilio de un jefe del Hamas

• Los túneles del Hamas pueden resistir inundaciones

• Atenazados por el hambre, civiles gazauitas saquean un convoy humanitario

• El presidente de la Autoridad palestina reitera su oposición a todo desplazamiento de la población palestina

• Incidente en la frontera entre Siria y Jordania

• Jordania denuncia el “doble rasero” sobre lo que sucede en Gaza

• Washington se plantea la adopción de “sanciones” contra la oposición armada en Siria

• La OTAN espera utilizar a Arabia Saudita frente al movimiento yemenita Ansar Allah

• El jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos viaja al Medio Oriente ampliado

• Se posterga la paz en Yemen por presiones de Estados Unidos

• Al-Jazeera denunciará ante la CPI la muerte de su camarógrafo

• El presidente turco anuncia un aislamiento diplomático para Israel

• Malasia cierra sus puertos a los barcos israelíes

• La secta Moon emprende un nuevo programa

• La inteligencia surcoreana tiene un nuevo director

• La Corte Suprema de Corea del Sur confirma la condena contra las firmas japonesas

• Terremoto político en Japón

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

• La nueva composición del Consejo de Seguridad de la ONU

• Malversación de fondos en la ONU

• La OMS deplora el ataque de Israel contra el hospital Kamal Adwan

• La UNRWA reitera la inminencia de una catástrofe en Gaza

• Occidente anuncia medidas contra los colonos extremistas de Cisjordania

• El G7 podría legalizar la confiscación de los bienes rusos