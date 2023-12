De oude wereld is al dood, terwijl een nieuwe wereld vorm krijgt. Om te begrijpen wat er internationaal gebeurt, heb je verschillende bronnen nodig. Je kunt geen genoegen nemen met de drie grote, conformistische persbureaus AFP, AP en Reuters. Je moet verschillende bronnen hebben en tegenstrijdige argumenten in overweging nemen.

Inhoud van deze week :

EDITORIAL

• De oorlog tegen de Gazanen breidt zich uit in de Rode Zee

AMERIKA’S

• Democratische druk op Benjamin Netanyahu

• CentCom bereidt interventie voor

• Parlementariërs verdedigen persrechten in Gaza

• Chris Van Hollen wil duidelijker toezegging van Joe Biden over humanitair recht in Gaza

• Lindsey Graham hoopt op een oplossing in Gaza in plaats van een wraakcyclus

• Debbie Dingell betreurt de passiviteit van Joe Biden ten aanzien van oorlogsmisdaden

• Bernie Sandres wil de beperkingen van de wet op buitenlandse hulp toepassen

• Amerikaanse mening over de oorlog in Gaza

• De rekening voor de terugtrekking van de VS uit Rusland

• 300 miljoen werklozen in de VS krijgen een uitkering

• Miljoenen Amerikaanse kiezers geven fraude toe in 2020

• Het Hooggerechtshof van Colorado verbiedt Donald Trump zich kandidaat te stellen voor het federale presidentschap

• Moeizame investituur van Bernardo Arévalo

• Overeenkomst tussen Venezuela en Guyana

• Washington laat Alex Saab vrij

• Devaluatie van de peso en deregulering van de Argentijnse economie

EUROPA

• De katholieke kerk keert op haar schreden terug bij het zegenen van homoparen

• Giovanni Angelo Becciu veroordeeld voor verduistering

• Ben Wallace waarschuwt voor de moorddadige woede van Benjamin Netanyahu

• Londen sanctioneert de leider van de Moslim Broederschap in Gaza

• Church of England zegent partnerschap tussen mensen van hetzelfde geslacht

• Angelsaksische militaire inzet op Cyprus en militaire censuur in het Verenigd Koninkrijk

• Frankrijk houdt internationale bijeenkomst tegen Hamas

• Frankrijk aangespoord om te handelen in het belang van Israël in Libanon

• Vier Hamasleden gearresteerd in Duitsland en Nederland

• Voorbereidingen voor een aanslag in Denemarken

• Vernieuwing van het roulerend voorzitterschap van de Europese Unie

• Europese Unie bereidt wetgeving voor over perswetgeving

• Rusland waarschuwt Finland

AFRIKA

• Aguila Salah dichterbij Turkije

• Mysterieuze vernietiging van een Russisch vliegtuig in Cyrenaica

• Soedan-China conflict

AZIË

• Isaac Herzog voor een akkoord om de gijzelaars vrij te krijgen

• Voor Isaac Herzog is het nu niet het moment om een Palestijnse staat te creëren

• Benjamin Netanyahu wil zijn militaire actie niet stopzetten

• David Barnea in Warschau

• Bezalel Smotrich wil Hamas vernietigen

• Itamar Ben-Gvir is tegen de levering van humanitaire hulp aan Gazanen

• Yair Lapid voor een Palestijnse staat

• Yuli-Yoel Edelstein komt soldaten te hulp die gestraft zijn voor Jenin

• Rabbijn Yitzchak Yosef roept op tot respect voor andere geloven

• Amichai Eliyahu wil angst aanjagen

• Biden regering stelt levering aanvalsgeweren uit

• Journalisten nog steeds verbannen uit Gaza

• IDF kondigt beloningen aan voor gevangenneming Hamas-leiders

• 3 Israëlische gijzelaars gedood door IDF

• Yossi Cohen roept op tot aftreden

• IDF legt enorme Hamas-tunnel bloot

• IDF vermoordt parochianen die toevlucht zoeken in een kerk

• Hussein al-Sheikh roept op tot een evaluatie van politieke actie voor Palestina

• Communicatie hersteld in Gaza

• Tel Aviv gebruikt het wapen van de honger

• 1,3 miljoen dollar gevonden in het huis van een Hamas-leider

• Hamas-tunnels bestand tegen overstromingen

• Uitgehongerde Gazanen plunderen een humanitair konvooi om te overleven

• Mahmoud Abbas herhaalt dat hij tegen elke volksverhuizing is

• Incident aan de Syrisch-Jordaanse grens

• Jordanië waarschuwt voor dubbele standaarden in Gaza

• Washington overweegt "sancties" tegen de gewapende oppositie in Syrië

• NAVO wendt zich tot Saoedi-Arabië om met Ansar Allah af te rekenen

• Jake Sullivan in het Midden-Oosten

• Vrede in Jemen uitgesteld onder druk van Washington

• Al-Jazeera dient klacht in bij ICC

• Recep Tayyip Erdoğan kondigt diplomatiek isolement van Israël aan

• Maleisië verbiedt Israëlische schepen aan te meren in zijn havens

• De Moon-sekte lanceert een nieuw programma

• Nieuwe directeur van Zuid-Koreaanse inlichtingendienst

• Hoogste gerechtshof van Zuid-Korea bekrachtigt veroordeling van Japanse bedrijven voor imperialistische misdaden

• Politieke aardbeving in Japan

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• Vernieuwing van de Veiligheidsraad

• Verduistering bij de Verenigde Naties

• WHO betreurt aanval op ziekenhuis Kamal Adwan

• UNRWA waarschuwt voor dreigende ramp in Gaza

• Het Westen tegen extremistische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever

• G7 zou inbeslagname Russische tegoeden kunnen legaliseren