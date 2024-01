Secondo il ministero della Difesa russo, il 17gennaio 2024 l’aviazione russa ha lanciato due missili di alta precisione su un edificio militare a Kharkiv/Kharkov, l’ex capitale sovietica dell’Ucraina nel periodo tra le due guerre,

L’edificio è stato completamente distrutto. Il bersaglio ospitava «mercenari stranieri», soprattutto francesi. Sono stati ritrovati una sessantina di corpi; 20 persone sono state ospedalizzate.

Il ministero ha precisato che in Ucraina ci sarebbero ancora 2.000 mercenari stranieri.

Secondo il capo della polizia regionale, l’ucraino Vladimir Tymoshko, l’edificio colpito era esclusivamente civile: «È stato un genocidio», ha dichiarato.

Secondo il presidente francese Emmanuel Macron, Parigi non può «permettere alla Russia di vincere» in Ucraina. Si è perciò impegnato a inviare a Kiev 40 missili da crociera SCALP, nonché «centinaia di bombe».

Il 18 agosto 2023 l’ex capo di stato-maggiore francese, Jean-Louis Georgelin, sarebbe morto durante una passeggiata a Bordes-Uchentein (Ariège). Sono stati celebrati funerali di Stato; tuttavia, il corpo del generale non è mai stato esposto: in realtà sarebbe morto durante un bombardamento in Ucraina.