Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat die russische Luftwaffe am 17. Januar 2024 zwei Hochpräzisionsraketen auf ein Militärgebäude in Charkiw/Charkow, der ehemaligen sowjetischen Hauptstadt der Ukraine aus der Zwischenkriegszeit, abgefeuert.

Das Gebäude wurde komplett zerstört. Das Ziel war die Unterkinft von "ausländischen Söldnern", hauptsächlich Franzosen. Etwa 60 Leichen wurden gefunden und 20 Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Das Ministerium teilte mit, es gebe noch etwa 2000 "ausländische Söldner" in der Ukraine.

Nach Angaben des Leiters der Regionalpolizei, des Ukrainers Wladimir Tymoschko, handelte es sich bei diesem Gebäude nicht um ein militärisches, sondern ausschließlich ein ziviles Gebäude. "Das ist Völkermord", sagte er.

Laut dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron kann Paris in der Ukraine nicht "zulassen, dass Russland gewinnt". Er versprach, 40 SCALP-Marschflugkörper und "Hunderte von Bomben" nach Kiew zu schicken.

Am 18. August 2023 ist der ehemalige französische Generalstabschef Jean-Louis Georgelin Berichten zufolge während eines Spaziergangs in Bordes-Uchentein (Ariège) ums Leben gekommen. Für ihn wurde ein Staatsbegräbnis abgehalten. Sein Körper wurde jedoch nie gezeigt. Er soll bei einem Bombenangriff in der Ukraine ums Leben gekommen sein.