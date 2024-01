Die Nachrichtenagentur RIA-Novosti veröffentlicht Fotos vom Facebook-Account von Alexis Drion; eines der Opfer des russischen Beschusses von Chirkow/Charkow am 17. Januar.

Das russische Außenministerium hat wiederholt behauptet, dass in dem Gebäude, auf das der russische Angriff abzielte, "ausländische Söldner" untergebracht waren, hauptsächlich Franzosen. Im Gegenteil, das französische Außenministerium leugnet mit gleichem Nachdruck die Anwesenheit französischer "Söldner", die an diesem Konflikt beteiligt sind.

Es ist verständlich, dass Russland versucht, die Teilnahme französischer Soldaten an einem Einsatz in der Ukraine nachzuweisen, was eine Kriegshandlung darstellen würde.

Nach der Veröffentlichung einer Liste mit 13 Namen von Opfern des Bombenanschlags vom 17. Januar durchsuchte und fand die Behörde ein Facebook-Konto <https://www.facebook.com/alexis.drion.5> das im Dezember 2011 eröffnet worden war. Obwohl nicht sehr gut versorgt, zeigte es den jungen Mann im Jahr 2013 in Militäruniform. Er war damals 27 Jahre alt. Verschiedene Fotos scheinen ihn mit der Fremdenlegion in Verbindung zu bringen. Am Ende finden wir ihn in der Ukraine mit den Insignien Frankreichs und der OUN, der Miliz der "integralen Nationalisten".