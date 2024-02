De Universiteit van Tel Aviv heeft een groot onderzoek uitgevoerd naar de Israëlische publieke opinie in de periode van 8 tot 15 januari 2024. De resultaten zijn verrassend.

Buiten Israël begrijpen we niet hoe de Israëlische bevolking de aanslag van 7 oktober heeft ervaren en hoe hun denken sindsdien is veranderd. Joodse Israëli’s waren ervan overtuigd dat hun land een onschendbaar toevluchtsoord was dat hen absolute veiligheid bood. Alleen al door zijn bestaan beschermde de staat Israël hen tegen een nieuwe "Shoah". Door deze overtuiging tegen te spreken, veroorzaakte 7 oktober voor hen een onstilbare paniek.

De Israëli’s wendden zich tot hun regering om deze veiligheid terug te krijgen, maar die heeft hen niet willen verenigen achter een regering van nationale eenheid. Na veel aarzelen stelde het een oorlogskabinet samen, dat niets anders bleek te zijn dan een plaats van onenigheid. Bij elke vergadering beledigden ministers elkaar en sloegen deuren dicht. Hiermee toonde het zijn machteloosheid. De mythe van het zionistische ideaal werkt niet meer. De paniek onder de Israëlische bevolking sloeg om in woede; een woede die om bloed en nog meer bloed vraagt.

In de eerste dagen van de oorlog veroordeelden de Israëli’s de geweldsspiraal en riepen op tot terughoudendheid. De coalitie van Benjamin Netanyahu aarzelde om zijn soldaten naar Gaza te sturen,

Nu zegt 88% van de Joodse Israëli’s dat de 25.000 Palestijnse burgerslachtoffers gerechtvaardigd zijn. Slechts de helft van de Arabische Israëli’s gedraagt zich humaan en rouwt om de doden aan beide kanten.

In hun blindheid zijn Joodse Israëli’s verdeeld volgens hun eerdere overtuigingen. Degenen die denken dat ze tot een superieur volk behoren en die de coalitie van Benjamin Netanyahu steunden, willen vooral Hamas uitroeien, terwijl degenen die in vrede met hun buren wilden leven en daarom tegen de coalitie waren, de gijzelaars willen bevrijden.

Als ze naar de periode na de oorlog kijken, gelooft 61% van de coalitieaanhangers dat er geen echte vrede zal zijn in Gaza. Daarom eist 90% van hen de veiligheidscontrole van Gaza door Israël. De oppositie geeft echter de voorkeur aan internationale, niet Israëlische, controle over Gaza. Terwijl de helft van de Arabische Israëli’s denkt dat vrede mogelijk is, verwacht slechts 9% van de Joodse Israëli’s dat. Terwijl driekwart van alle Israëli’s tegen de status quo is, wil slechts 37 procent van de Arabische Israëli’s een bi-nationale staat waarin iedereen gelijk is, zoals de Verenigde Naties al sinds 1948 nastreven, en wil slechts 6 procent van de Joodse Israëli’s dat.

Met betrekking tot de vestiging van Israëlische nederzettingen in de Palestijnse gebieden van Gaza is 79% van de coalitieaanhangers het eens, terwijl 74% van de oppositie het verwerpt.

Met andere woorden, slechts een derde van de Israëlische bevolking respecteert het internationaal recht.