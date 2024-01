Die Universität Tel Aviv hat im Zeitraum vom 8. bis 15. Januar 2024 eine große Studie über die öffentliche Meinung in Israel durchgeführt. Ihre Ergebnisse sind überraschend.

Wir verstehen außerhalb Israels nicht, wie die israelische Bevölkerung den Anschlag vom 7. Oktober erlebt hat und wie sich ihr Denken seitdem entwickelt hat. Jüdische Israelis waren überzeugt, dass ihr Land ein unantastbares Heiligtum sei, das ihnen absolute Sicherheit biete. Durch seine Existenz schützte der Staat Israel sie vor einer neuen "Shoah". Der 7. Oktober, da er diese Überzeugung leugnete, löste bei ihnen eine unstillbare Panik aus.

Die Israelis wandten sich aus Sicherheitsgründen an ihre Regierung, aber die Regierung wollte sie nicht hinter einer Regierung der nationalen Einheit versammeln. Nach langem Zögern stellte sie dann ein Kriegskabinett auf, das sich jedoch als reiner Ort der Zwietracht entpuppte. Bei jedem Treffen beleidigen sich die Minister gegenseitig und knallen die Türen zu. Das Kabinett zeigt seine Ohnmacht. Der Mythos des zionistischen Ideals funktioniert nicht mehr. Die Panik, die die israelische Bevölkerung verspürte, schlug dann in Wut um; Eine Wut, die nach Blut ruft.

In den ersten Kriegstagen prangerten die Israelis die Gewaltspirale an und riefen zur Zurückhaltung auf. Die Koalition von Benjamin Netanjahu zögerte, ihre Soldaten zum Kampf in den Gazastreifen zu schicken.

Heute sagen 88 Prozent der jüdischen Israelis, dass die 25000 palästinensischen zivilen Opfer gerechtfertigt sind. Nur die Hälfte der arabischen Israelis verhält sich menschlich und betrauert die Toten auf beiden Seiten.

In ihrer Blindheit spalten sich die jüdischen Israelis gemäß ihrer vorherigen Überzeugungen. Diejenigen, die sich einem überlegenen Volk zugehörig fühlen und die Koalition von Benajmin Netanjahu unterstützt haben, wollen vor allem die Hamas ausrotten, während diejenigen, die in Frieden neben ihren Nachbarn leben wollten und deshalb gegen die Koalition waren, wollen die Geiseln befreien.

Mit Blick auf die Nachkriegszeit glauben 61 Prozent der Koalitionsanhänger, dass es keinen wirklichen Frieden in Gaza geben wird. Das ist der Grund, warum 90% von ihnen die israelische Sicherheitskontrolle über Gaza fordern. Die Opposition bevorzugt jedoch eine internationale, nicht israelische Kontrolle von Gaza. Während die Hälfte der arabischen Israelis glaubt, dass Frieden möglich sei, erwarten ihn nur 9 Prozent der jüdischen Israelis. Während drei Viertel der Israelis insgesamt gegen den Status quo sind, halten nur 37 Prozent der arabischen Israelis die Schaffung eines binationalen Staates, in dem alle gleich wären, wie es von den Vereinten Nationen seit 1948 angestrebt wird, für wünschenswert, und nur 6 Prozent der jüdischen Israelis halten dies für wünschenswert.

Was die Errichtung israelischer Siedlungen im palästinensischen Gebiet Gaza betrifft, so befürworten 79 Prozent der Koalitionsanhänger sie, während 74 Prozent der Opposition sie ablehnen.

Auffällig ist daher, dass nur ein Drittel der israelischen Bevölkerung das Völkerrecht respektiert.