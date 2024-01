Het mediabureau van Hamas heeft een Engelstalige brochure gepubliceerd met de titel Our Story: Operation Flood of Al-Aqsa. Hoewel het de kwestie van de misstanden die aan Hamas worden toegeschreven verduidelijkt, vergroot het de verwarring over de ware aard en doelstellingen van Hamas.

Zonder te ontkennen dat "er misschien fouten zijn gemaakt", voegde het eraan toe: "De beschuldigingen dat de Al Qassam Brigades op 7 oktober Israëlische burgers als doelwit hadden, werden door de Israëlische bezetting gepromoot en zijn niets anders dan leugens en totale verzinsels. De bron van deze beweringen is het officiële Israëlische verslag en geen enkele onafhankelijke bron heeft ze gecontroleerd. Het is een bekend feit dat het officiële Israëlische discours er altijd naar heeft gestreefd om het Palestijnse verzet te demoniseren, terwijl het de brutale agressie tegen Gaza heeft gelegaliseerd".

"We zijn ervan overtuigd dat elk eerlijk en onafhankelijk onderzoek de waarheid zal aantonen van wat we zeggen en de omvang van de leugens en misleidende informatie aan Israëlische kant. Dit omvat ook de Israëlische beschuldigingen over de ziekenhuizen in Gaza, volgens welke het Palestijnse Verzet deze gebruikte als commandocentra; een beschuldiging die niet bewezen is en die weerlegd wordt door informatie van talrijke westerse persagentschappen", vervolgde het.

Hamas roept het Internationaal Strafhof op om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar deze gebeurtenissen om de daders te identificeren en te veroordelen.

De brochure eindigt met een beschrijving van de organisatie die in tegenspraak is met haar eerdere documenten. Hamas beweert: "Haar doel is Palestina te bevrijden en de confrontatie aan te gaan met het zionistische project. Haar referentiekader is de islam, die haar principes, doelstellingen en middelen bepaalt. Hamas verwerpt de vervolging van alle mensen of elke schending van hun rechten om nationalistische, religieuze of sektarische redenen".

Het "bevestigt dat zijn conflict het zionistische project betreft en niet de Joden vanwege hun religie. Hamas vecht niet tegen Joden omdat ze Joden zijn, maar tegen de zionisten die Palestina bezetten".

De brochure sluit af met een oproep om een einde te maken aan de Israëlische bezetting en om de Palestijnen vrij te laten om over hun eigen toekomst te beslissen. In de brochure wordt echter nooit gesproken over een Palestijnse "staat". Evenzo verwijst het alleen naar het Internationaal Gerechtshof in verband met zijn beslissing over de illegaliteit van de scheidingsmuur, d.w.z. het wordt niet gezien als een rechtbank van staten.

Historisch gezien is Hamas de Palestijnse tak van de Moslimbroederschap, waarvan Hamas zegt zich te hebben afgesplitst sinds de nederlaag van de Broederschap in Syrië in 2017. Vandaag is Hamas verdeeld in twee stromingen, de ene onder het gezag van de Palestijnse leider van de Moslimbroederschap, Mahmoud Al-Zahar, de andere verbonden aan het Palestijnse Verzet, onder leiding van Khalil Hayya.

De titel van de operatie van 7 oktober, "Al-Aqsa Flood", verwijst naar de bevrijding van de Al-Aqsa moskee, een " Koranwaarheid" volgens de leider Mahmoud Al-Zahar.