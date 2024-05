El argentino Javier Milei, presidente de la República Argentina; la francesa Marine Le Pen, candidata del partido Reagrupamiento Nacional a la elección presidencial; el portugués André Ventura, presidente del partido Chega!; el israelí Amichai Chikl, ministro de la Diáspora; el chileno José Antonio Kast, presidente del Partido Republicano; y el español Santiago Abascal, presidente del partido Vox, estarán presentes en la convención Europa Viva 2024, en el palacio Vistalegre de Madrid.

El húngaro Viktor Orban, primer ministro; la italiana Giorgia Meloni, jefa del gobierno de Italia; y los estadounidenses Matt Schlapp, de Heritage Foundation, y Roger Severino, del Ethics and Public Policy Center, participarán en el evento por videoconferencia.

El vínculo entre todas estas personalidades no es precisamente ideológico sino financiero, ante la proximidad de las elecciones europeas. Quien financia la convención Europa Viva 2024 es el straussiano [1] israelo-estadounidense Elliott Abrams [2], cofundador del Project for the New American Century, administrador de la National Endowment for Democracy (NED) y presidente del Tikvah Fund [3].

Y ya se sabe que “el que paga manda”.