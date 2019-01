Le Tchad et Israël rétablissent leurs relations diplomatiques

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, s’est rendu le 20 janvier 2019 à N’Djamena pour rétablir les relations diplomatiques entre le Tchad et son pays.

Le président Idriss Deby, qui avait visité Israël le 25 novembre dernier, s’est félicité de ce pas en avant, tout en précisant qu’il ne modifiait pas son soutien aux Palestiniens.

La quasi-totalité des États africains et moyen-orientaux ont rompu leurs relations diplomatiques avec Israël à l’issu de la guerre d’octobre 1973 (dite « guerre du Kippour »). Cependant, tirant les conclusions de la guerre de 2006 au Liban et de celle de 2011 contre la Syrie, Israël redéploie sa diplomatie à la fois dans le Golfe et en Afrique.

L’initiative israélienne est soutenue par l’Otan, alors que la Russie opère une percée spectaculaire en Libye, au Soudan et précisément au Tchad.

Le prochain État africain à rétablir ses relations diplomatiques avec Israël devrait être le Mali du président Ibrahim Boubacar Keïta.