O Chade e Israel restabelecem as suas relações diplomáticas

O Primeiro-ministro israelita (israelense-br), Benjamin Netanyahu, viajou, a 20 de Janeiro, para N’Djamena a fim de restabelecer as relações diplomáticas entre o Chade e o seu país.

O Presidente Idriss Deby, que tinha visitado Israel, em 25 de Novembro, congratulou-se por este passo em frente, mas, precisando que não mudava sua atitude quanto ao seu apoio aos Palestinianos.

A quase totalidade dos Estados africanos e do Médio-Oriente romperam as suas relações diplomáticas com Israel após a guerra de Outubro de 1973 (dita «Guerra do Yom Kippur»). No entanto, tirando conclusões da guerra de 2006 no Líbano e da guerra de 2011 contra a Síria, Israel recoloca a sua diplomacia tanto no Golfo quanto em África.

A iniciativa israelita é apoiada pela OTAN, quando a Rússia realiza um avanço espectacular na Líbia, no Sudão e, precisamente no Chade.

O próximo estado africano a restabelecer as suas relações diplomáticas com Israel deverá ser o Mali do Presidente Ibrahim Boubacar Keïta.