Le Parlement européen va ratifier l’accord repoussé par la Chambre des Communes

Considérant qu’il ne peut plus y avoir de négociation sur le Brexit et que le texte conclu entre Theresa May et la Commission constitue le seul accord possible, le Parlement européen va entreprendre sa ratification.

Or, ce texte ayant été repoussé à une écrasante majorité par la Chambre des Commune britannique, il n’y a aucune raison dicible de le ratifier côté Union européenne.

Plus que jamais, il apparait que depuis la transformation du Marché commun en un État supranational (Traité de Maastricht), Bruxelles ne cherche plus à réconcilier les Européens, mais à les diviser.