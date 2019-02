Le 1er février 2019, l’Union européenne a publié un document qualifiant Gibraltar de « colonie de la Couronne » provoquant la colère de Londres. Cette formule a été approuvée par le Conseil des ministres des Affaires étrangères et pourrait conduire l’UE à soutenir les revendications espagnoles sur le rocher.

La « découverte » par l’UE de cette réalité préfigure ce qui pourrait advenir concernant l’Irlande du Nord. Pour le moment l’enjeu des discussions sur le Brexit est de définir le type de frontière entre la République d’Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Une fois le Brexit réalisé, l’Union européenne pourrait soutenir la décolonisation de l’Irlande du Nord et son rattachement à la République d’Irlande.