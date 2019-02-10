شبكة فولتير

إريك برينس يستثمر في الصين

شبكة فولتير
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لم يكتف "إيريك برينس" ، مؤسس شركة "بلاكووتر" ، بالاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل أيضاً في الصين، وتحديداً في شينكيانغ.

وقد وقعت شركته FSG، المملوكة بنسبة 25٪ من قبل المجموعة المالية العامة الصينية، Citic، اتفاقا مع لجنة إدارة بارك كاشغر كوهو الصناعية لتدريب 8000 عنصر أمن سنوياً. وقد أقيم حفل التوقيع في 11 كانون ثاني- يناير 2019 في بكين (الصورة).

وحسب وكالة رويترز، فإن الشريك الصيني FSB مرتبط في آن واحد بالحزب الشيوعي المحلي، ومجموعة شينجيانغ الصينية ("Bingtuan")، وهي وكالة تنمية عامة في المنطقة الناطقة بالتركية، مضافاً إليها ميليشيا "هان" شبه العسكرية.

وقد أنكر إريك برينس معرفته بتوقيع هذه الاتفاقية، وأزال الصورة من الموقع الرسمي لشركته.

Erik Prince company to build training centre in China’s Xinjiang”, Christian Shepherd, Reuters, January 31, 2019.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

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مصادر : “إريك برينس يستثمر في الصين”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 10 شباط (فبراير) 2019, www.voltairenet.org/article205135.html

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