على مدى العامين الماضيين، كان الإسرائيليون منقسمين وغير قادرين على تعيين حكومة. بعد خمس انتخابات عامة، قرروا إقالة فريق لبيد/غانتس وتشكيل ائتلاف جديد حول بنيامين نتنياهو. ومع ذلك ، بعد شهرين من تشكيل الحكومة الجديدة ، غيروا رأيهم مرة أخرى. غالبية الإسرائيليين لم يعودوا يريدون أولئك الذين اختاروهم.

في الواقع، ولدهشة الجميع، شكل بنيامين نتنياهو ائتلافا مع أحزاب يهودية صغيرة تؤمن بالعنصرية. ووعدهم بما يلي:

حذف البند ٧ أ من القانون الأساسي الذي يحظر على الأحزاب العنصرية علنا الترشح للانتخابات.

تعديل قانون مكافحة التمييز لتمويل أحداث أو هياكل الفصل بين الجنسين والسماح بالحرمان من الخدمات على أساس المعتقدات.

إجبار السلطات المحلية على تمويل المدارس الأرثوذكسية المتطرفة، حتى لو لم تكن تحت سيطرة الحكومة المركزية، ولا تتبع مناهجها الدراسية، وترفض تدريس المواد العلمانية الأساسية مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية.

سحب القسائم الغذائية المخصصة من وزارة المساعدة الاجتماعية وإسنادها إلى وزارة الداخلية. سيطبق كمعيار لتوزيعهم عدم دفع الضرائب ، مع العلم أن الأرثوذكس المتطرفين معفيون بغض النظر عن مواردهم.

ومع ذلك ، كان رئيس الوزراء حريصا على النأي بنفسه عن حلفائه. على سبيل المثال، قال إنه لن يسمح أبدا لأي شخص باستخدام عقيدته لحرمان مواطن إسرائيلي من الخدمات. "ستكون هناك كهرباء يوم السبت. ستكون هناك شواطئ سباحة [مختلطة]. سنحافظ على الوضع الراهن. لن تكون هناك دولة [تحكمها] الهالاخا [القانون اليهودي]" "لن يكون هناك تعديل على قانون العودة" (يطلب حلفاء رئيس الوزراء من أي عائد محتمل إثبات أن لديه والدا يهوديا بالمعنى الدقيق للكلمة). لقد تبرأ من ابنه، يائير نتنياهو، الذي يعتبر القضاة الذين اتهموه عندما كان لا يزال رئيسا للوزراء خونة ويجب معاقبتهم على هذا النحو. وأخيرا، انتخب عضو الكنيست الوحيد المثلي علنا، أمير أوحانا، رئيسا للكنيست.

على الرغم من أن هذا البرنامج صادم ، إلا أن هذا ليس هو الهدف. أعلن بنيامين نتنياهو عن إصلاح شامل للنظام القضائي يتحدى ميزان القوى الذي يقوم عليه هذا البلد الذي لا يملك دستور حتى الآن ، لدرجة أن خصومه يتحدثون عن "انقلاب".

المظاهرات تتبع بعضها البعض وتنمو. في البداية ، كانوا من عمل الوسط واليسار. ثم انضم حلفاء سابقون لبنيامين نتنياهو، والآن جماعات يمينية، وأخيرا بعض العرب.

وعقد الجنرال موشيه يعالون مقارنة بين حكومة نتنياهو الحالية والنظام النازي، وقال: "لقد دفع الشعب اليهودي ثمنا باهظا لحقيقة أنه في الانتخابات الديمقراطية في ألمانيا، وصلت حكومة إلى السلطة قضت على الديمقراطية، وأول شيء ألغته هو المبدأ الديمقراطي الأساسي، ألا وهو استقلال القضاء".

نعم، موشيه يعالون هو معارض قديم لبنيامين نتنياهو، ولكن في غضون أسابيع، ردد حلفاء سابقون لرئيس الوزراء نفس الرأي.

تحدث وزير العدل السابق ونائب رئيس الوزراء في عهد نتنياهو، دان مريدور، في الاحتجاج الرئيسي خارج الكنيست في 20 فبراير. وقال: "من كان يظن أننا سنحتاج إلى الدفاع عن الديمقراطية في إسرائيل، لكنها تتعرض للهجوم!"

• المدير السابق للموساد، الذي اختاره في ذلك الوقت بنيامين نتنياهو، تامير باردو، هو الآن أحد منسقي الاحتجاجات. في مقابلة مع إذاعة "كان" العامة، اتهم رئيس الوزراء بإصلاح القضاء فقط حتى يتمكن شخصيا من الفرار منه. بالإضافة إلى ذلك، اتهم عناصر من الائتلاف الحاكم بالرغبة في بناء «دولة عنصرية وعنيفة لا يمكن أن تبقى».

وقال مدير الشاباك السابق يورام كوهين، الذي اختاره بنيامين نتنياهو أيضا في ذلك الوقت، في مظاهرة يمينية: "الإصلاح المقترح سيغير هيكل الحكومة في إسرائيل، لأن السلطة التنفيذية – برئاسة رئيس الوزراء – سيكون لها سلطة غير محدودة. وسوف تختفي الضوابط والتوازنات اللازمة لمجتمع ديمقراطي. يجب أن يتأثر كل مواطن بمثل هذا الوضع ، بغض النظر عن انتمائه السياسي. إن الإصلاح في حالته الراهنة، [المفروض] بوحشية و[المفصل] دون حوار مع جميع مكونات الأمة، يمكن أن يؤدي إلى كارثة. »

وقد دقت العديد من الالتماسات من الاقتصاديين ورجال الأعمال في مجال التكنولوجيا الفائقة ناقوس الخطر: الإصلاحات المعلنة من شأنها أن تخيف المستثمرين الأجانب. نشر ٥٦ من الاقتصاديين المشهورين عالميا ، بما في ذلك ١١ من الحائزين على جائزة نوبل ، رسالة مفتوحة. وكتبوا: "يدرس الائتلاف الحاكم في إسرائيل سلسلة من القوانين التشريعية التي من شأنها أن تضعف استقلال القضاء وقدرته على تقييد الإجراءات الحكومية. أعرب العديد من الاقتصاديين الإسرائيليين، في رسالة مفتوحة انضم إليها بعضنا، عن قلقهم من أن مثل هذا الإصلاح سيضر بالاقتصاد الإسرائيلي من خلال إضعاف سيادة القانون وبالتالي نقل إسرائيل إلى خانة المجر وبولندا".

وستنفذ خطة إصلاح العدالة على أربع مراحل، لم يعرض للجمهور سوى المرحلة الأولى منها.

• تشمل هذه (المرحلة الأولى)

– (1) التشريع بشأن بند تجاوز يسمح للكنيست بتمرير تشريع ألغته المحكمة العليا مرة ثانية بأغلبية بسيطة.

– (2) إلغاء معيار معقولية القرارات القضائية؛

– (3) تعزيز سلطة الائتلاف الحكومي في لجنة التعيينات القضائية.

– (4) إضعاف وضع المستشارين القانونيين داخل الوزارات.

• المرحلة الثانية ستجعل القانون الأساسي لكرامة الإنسان وحرياته مجرد نص لا قيمة له فوق أي قانون آخر. لذلك يمكن استبداله بسهولة.

• ستحد المرحلة الثالثة من الحق في الاستئناف أمام المحكمة العليا.

• ستقسم المرحلة الرابعة السلطات الحالية للنائب العام. وستكون الدرجة الثانية، وهي "المدعي العام"، السلطة الوحيدة القادرة على تقديم السياسيين إلى العدالة.

هذا الإصلاح سيغير تماما طبيعة إسرائيل. وهو مدعوم علنا من قبل اثنين من مراكز الفكر، منتدى سياسة كوهيليت ومنتدى القانون والحرية. هذا الأخير مستوحى من إحدى المجموعات التي تشكل الجمعية الفيدرالية في الولايات المتحدة. الجمعية التي صاغت سرا قانون باتريوت الأمريكي وفرضته بمناسبة هجمات ١١ سبتمبر [1]. يتم تمويل منتدى القانون والحرية من قبل صندوق تكفاه، الذي يرأسه المحافظ الجديد الإسرائيلي الأمريكي إليوت أبرامز (المعروف بدوره في قضية إيران كونترا وفي العديد من الانقلابات في أمريكا اللاتينية) [2].

تتمثل استراتيجية الجمعية الفيدرالية ومنتدى القانون والحرية في تغيير الفقه عن طريق تغيير القضاة [3]. خلال ثلاثين عاما ، تمكنت الجمعية الفيدرالية من تشريع النيوليبرالية قانونيا ، والحد من إمكانيات اللجوء ضد الشركات الكبرى ، وتفكيك الطريقة التي تخيلها الحزب الديمقراطي لمكافحة التمييز والحق في الإجهاض ، ومنع الولايات المتحدة من الانضمام إلى العديد من المعاهدات الدولية ، وأخيرا، تحويل ميزان القوى الأمريكي حتى يتمكن الرئيس من شن الحروب التي يريدها وممارسة التعذيب [4].

كانت أصالة طريقة الجمعية الفيدرالية هي إعادة تفسير مبادئ القانون الأنجلو سكسوني. استنادا إلى كتابات الفيلسوف ليو ستراوس ، استبدلت "القانون الوضعي" ب "القانون الطبيعي". على سبيل المثال ، خلال الثمانينات ، أراد الرئيس رونالد ريغان تحرير الاقتصاد ، لكنه كان مقيدا بالقانون ولم يستطع. ثم افترض أحد منظري الجمعية الفيدرالية ، البروفيسور ريتشارد إبشتاين ، أن الملكية ليست مسألة قانون وضعي ، أي الاتفاقيات التي وضعها المشرعون ، ولكنها من القانون الطبيعي ، أي أن الله هو من فرضها. ومع ذلك ، فإن أي تنظيم للنشاط الاقتصادي يتكون من الحد من الطريقة التي يتصرف بها بعض المالكين. لذا فإن أي تنظيم هو مصادرة تتطلب تعويضا.

وبالتالي ، إذا كان القانون ، لصالح المجتمع ، يتطلب من الشركات المصنعة تصنيع منتجات ذات جودة معينة فقط ، فإنه يحد من حقهم في الملكية ، لذلك يجب تعويضهم. سمح هذا التفسير للقانون للرئيس رونالد ريغان بتفكيك جميع القوانين الاقتصادية الموجودة مسبقا.

معظم أتباع الجمعية الفيدرالية هم مجرد فقهاء محافظين أو ليبرتاريين. كانوا مهتمين فقط بقانون الأسرة والقانون الاقتصادي. ومع ذلك ، داخل هذه الجمعية ، انخرطت مجموعة صغيرة في السياسة الدولية. هذه المجموعة هي التي تؤثر على إسرائيل اليوم. في الولايات المتحدة ، نجحت أولا في تحقيق انتصار فكرة "الاستثنائية الأمريكية" [5].

وترفض هذه المدرسة الفكرية تطبيق المعاهدات الدولية في القانون المحلي؛ تحكم على سلوك الآخرين بقسوة ، لكنها تعفي الأمريكيين الذين يفعلون الشيء نفسه كمسألة مبدأ. وترفض السماح لأي محكمة دولية بالاهتمام بشؤونها الداخلية. وباختصار، فإنها تعتقد أن الولايات المتحدة، لأسباب دينية، لا يمكن مقارنتها بالدول الأخرى وينبغي ألا تخضع لأي قانون دولي. هذه الأيديولوجية الأمريكية متوافقة تماما مع التفسير السياسي للنظرية اللاهوتية ل "الشعب المختار". إذا كان الأمر من وجهة نظر دينية هو التأكيد على أن الرجال الذين يلجأون إلى الله قد اختارهم ، بفهمه حرفيا ، فهذا يعني أن الرجال غير متساوين ، واليهود فوق الأمم (بالعبرية ، "goyim").

كان النضال الكبير الآخر لمجموعة المجتمع الفيدرالي هذه هو قلب "عقيدة عدم التفويض". اعتبر الفقهاء الأمريكيون أن الفصل بين السلطات الدستورية لا يسمح للسلطة التنفيذية بالتعدي على امتيازات الهيئة التشريعية وتحديد معايير تطبيق القانون. من الآن فصاعدا ، هو عكس ذلك: الفصل بين السلطات يحظر على الهيئة التشريعية التدخل في أنشطة السلطة التنفيذية. وهكذا يفقد الكونغرس سلطته في مراقبة البيت الأبيض. وعلى أساس لعبة اليد هذه تمكن الرئيس جورج دبليو بوش من شن سلسلة من الحروب وتعميم التعذيب.

الروابط بين مجموعة المجتمع الفيدرالي هذه والليكود الإسرائيلي ليست جديدة. في عام ٢٠٠٣، نظم إليوت أبرامز قمة القدس بمشاركة كل مجموعة سياسية إسرائيلية تقريبا. وقال إنه لن يكون هناك سلام في العالم حتى تسحق إسرائيل مطالب الفلسطينيين [6].

في هذا المنطق، بمجرد تشكيل حكومة نتنياهو، وزع الجنرال آفي بلوث، قائد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، كتابا على ضباطه: لنا في الطابو: أسرار مخلصي الأراضي من أبينا إبراهيم إلى المستوطنات الفتية. إنه يقدم كإرادة إلهية احتلال اليهود لفلسطين ، سواء عن طريق شراء الأراضي أو عن طريق العنف ، من إبراهيم إلى المستوطنات غير القانونية.

جاءت أول نتيجة واضحة لهذا التحول والدعاية في الضفة الغربية عندما هاجم ٤٠٠ مستوطن من هار براخا بلدة حوارة. لقد أرادوا الانتقام لمقتل اثنين منهم، على يد فلسطينيين من تلك المنطقة كما زعموا. لمدة خمس ساعات ، رشقوا السكان بالحجارة ، وأحرقوا عدة مئات من السيارات و ٣٦ منزل. وتحت أعين الجيش الإسرائيلي، الذي طوقت القرية لمنع سكانها من الفرار، هاجموها، مسببين أكثر من ٤٠٠ إصابة وقتيل. وبعيدا عن إدانة العنف، أعرب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن أسفه لأن أفرادا قاموا بما قال إنه مسؤولية الدولة: أي "إبادة" المنطقة.

في تصريحات قادته، يعلن الائتلاف الحاكم، المتواطئ بالفعل في هذه الانتهاكات، أنه سيستخدم وسائل الدولة لتوسيع نطاقها لتشمل جميع السكان العرب، ليس فقط الفلسطينيين، ولكن أيضا لعرب إسرائيل.

تتبع المظاهرات الحاشدة بعضها البعض في إسرائيل، بينما يصدر السياسيون الأجانب الموالون لإسرائيل تحذيرات. لا شيء يساعد. وهذه العملية جارية. يعتبر بتسلئيل سموتريتش العرب وحوشا برية يجب ترويضها بالقوة. لكن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يتناول القضية من منظور آخر. بالنسبة له ، أعطى الله الأرض لليهود الذين يجب أن يطردوا واضعي اليد العرب. بغض النظر عن وجهة النظر ، يتفق جميع أعضاء الائتلاف على نقطة واحدة: الحكومة تملك سيادة ويجب ألا تقتصر على عملها بالقوانين. وهذا يناسب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تماما، الذي يخضع لعدة تحقيقات قضائية.

ما هو على المحك في إسرائيل لا يتعلق فقط بالإسرائيليين والفلسطينيين. إليوت أبرامز هو ستراوسي تاريخي ، حتى أكثر من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونائبته فيكتوريا نولاند. لذلك من المتوقع أنه إذا استمر "إصلاح" النظام القضائي الإسرائيلي، فإن النظام الجديد سينحاز تماما إلى مواقف الستراوسيين. في الوقت الحالي، ترفض إسرائيل إرسال أسلحة إلى أوكرانيا وفقا لمبدأ الجنرال بيني غانتس: "لا ينبغي أن يصل أي سلاح إسرائيلي إلى مذابح اليهود". إن خطر التحالف بين "القوميين المتكاملين" الأوكرانيين و "الستراوسيين" الأمريكيين و "الصهاينة التحريفيين" الإسرائيليين لم يكن أبدا أكبر [7]. من المسلم به أن الولايات المتحدة منعت للتو وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، من القدوم إلى أراضيها. ما زالوا يعاقبون تصريحاته العنصرية، لكن إلى متى؟