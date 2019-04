Un bouquet de fleurs sur l’épave du Vol MH17. Ce Boeing 777, reliant Amsterdam à Kuala Lampur, a été détruit le 17 juillet 2014 au-dessus des zones de combat entre les putschistes de Kiev et les indépendantistes du Donbass, tuant les 298 personnes à bord. Depuis lors, les deux camps se renvoient la responsabilité de cette catastrophe. Les Occidentaux se sont finalement ralliés à la thèse énoncée par le site internet britannique Bellingcat.

Daniël Romein et les journalistes de De Volkskrant

Il s’appelle Daniël Romein. Ce n’est pas son vrai nom. Nous avons rendez-vous dans un café. Il s’assoit de façon gênée. Il a un visage amical. De temps en temps, ses yeux se tournent vers la droite. Puis il regarde qui dehors marche sous la pluie. « J’essaie toujours d’avoir une longueur d’avance sur l’adversaire », dit-il. Et pour lui, l’ennemi, ce sont les Russes. Il veut prendre ses précautions. « En tant que spécialiste en informatique, je sais quelles mesures il faut prendre ». Et ajoute : « Ce travail comporte un risque, car je sais que les Russes ne sont vraiment pas contents de nos recherches ».

Daniël Romein a rencontré en février 2016 des journalistes dans ce café [1]. Secrètement, bien sûr. Huib Modderkolk et Bert Lanting du quotidien d’Amsterdam De Volkskrant ont écrit plus tard que les « découvertes » de Romein constituaient la base des rapports de Bellingcat 2015 et 2016 sur la catastrophe du vol 17 de la Malaysia Airlines (MH17). Jikke Zijlstra et Michael de Smit du Nederlandse Omroep Stichting (NOS), une station de radio du service public néerlandais, ont constaté : « Bien que [le Britannique Eliot] Higgins soit finalement le fondateur de Bellingcat , l’employé néerlandais, Daniël Romein, a rédigé le plus gros du rapport (en 2016) ». Modderkolk et Lanting ont même écrit que Romein avait apporté les bases des rapports, qu’il était l’auteur principal des études et qu’il travaille « secrètement pour le collectif de recherche Bellingcat. Presque personne ne le sait. Sa famille, ses amis, ses collègues : la plupart ne le savent pas. Il aime garder le cercle restreint. Il estime lui-même leur nombre à dix, au maximum. L’année dernière (2015), il a recherché quels soldats russes étaient impliqués dans la destruction du vol MH17 ». Et il utilise « son ordinateur comme une arme. Pendant des heures, il regarde l’écran et parcourt les sites Web russes et les médias sociaux. Il le fait de son plein gré, en plus de son travail de professionnel de l’informatique. Parfois, il est tard —deux heures du matin— et il a de petits yeux au bureau le lendemain matin ... Là, cela devient alors difficile et il ne peut en parler à personne. « Parfois, je me sens comme dans une double vie ». Romein a déclaré au journaliste que l’attention devait être portée sur les acteurs, et non sur lui ; il veut rester anonyme. « Seuls ses collègues de Bellingcat connaissent sa véritable identité », affirme De Volkskrant.

Daniël Romein, agent de liaison entre Bellingcat et le Joint Investigation Team

Aux alentours de Noël 2015, Romein a envoyé son travail d’investigation et celui de Bellingcat sur demande du fondateur de Bellingcat, Eliot Higgins, à l’Openbaar Ministerie néerlandaise, c’est-à-dire au parquet hollandais, qui est au-dessus du Joint Investigation Team (JIT) [2], chargée de l’enquête pénale internationale sur la catastrophe du MH17. Le ministère public a déclaré qu’il « étudierait sérieusement les informations, y compris leur utilité pour l’enquête criminelle ». « Ils sont satisfaits de nos efforts et de notre travail », a déclaré Romein, qui a des contacts réguliers avec les détectives du JIT. Ainsi par exemple, à l’invitation du JIT, il avait échangé à plusieurs reprises des informations sur les enquêtes de Bellingcat avec l’équipe du procureur général. Eliot Higgins, alchimiste en chef de Bellingcat, y avait été entendu en tant que témoin à deux reprises.

Les « enquêteurs criminologues » de Bellingcat

Bellingcat , la « plateforme de recherche de journalistes citoyens » d’Eliot Higgins, qui prétend mener des « enquêtes criminalistiques », jouit d’un battage médiatique ininterrompu dans les médias dominants occidentaux ; en raison de leurs « enquêtes » sur la catastrophe du MH17 ou dans le cas de l’empoisonnement des Skripal. Cependant, la méthodologie du groupe, ses conclusions, son impartialité suscitent plus que de sérieux doutes. Le presse dominante élève les membres de l’équipe sans sourciller au rang « d’experts ». Toutefois, les Bellingcats chargés de l’enquête sur l’affaire du MH17 en 2015/2016 ne se démarquent ni comme experts reconnus, ni comme enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires. Il s’agit ici

du néerlandais Pieter van Huis, diplômé en histoire,

de Stijn Mitzer (Oryx), analyste et blogueur,

de Daniel Romein, spécialiste IT

du britannique Sean Case, spécialiste des sciences de l’environnement et des plantes,

d’Eliot Higgins, le directeur de Bellingcat, sans qualification significative,

des Américains Andrew Haggard, ancien membre de l’armée US,

d’Aric Toler, chercheur en littéraire et linguiste,

de Nathan Patin, ancien stagiaire en politique étrangère et de défense au Think Thank American Enterprise Institute de Washington,

du finlandais Veli-Pekka Kivimäki, officier à l’Université des forces de Défense finlandaises à Helsinki,

de l’allemand Olaf Neitsch —alias Timmi Allen—, ancien employé dans un service du ministère de la Sécurité d’État de la RDA , ancien propriétaire d’un pub, aujourd’hui vendeur d’assurances,

du russe Igor Ostanin (Magnitski), pigiste,

ainsi que d’Anders Klement de StopFake, une initiative de propagande anti-russe basée à Kiev.

En gardant à l’esprit —indépendamment du fait que Bellingcat est soutenu par des sponsors tels que l’Open Society de George Soros— que parmi les « membres fondateurs » du groupe dans les années 2014/15, on trouve l’ex-espion britannique Cameron Colquhoun et Nour Bakr du ministère des Affaires étrangères britannique ou Chris Bigger du service de Renseignement états-unien National Geospacial-Intelligence Agency (NGA) ainsi que Christoph Koettl du New York Times, Leroy Aliaume de BBC World, et Aaron Stein du Royal United Services Institute (RUSI), un institut de recherche britannique lié aux services de Renseignement, même un aveugle comprend vers où « l’expertise du savoir-faire » de Bellingcat veut aller : rugir comme un chat en rut, faire du bruit, et ceci contre la Russie.

Neutralité, objectivité, impartialité —des qualités qui devraient distinguer un enquêteur professionnel et un expert— ça fonctionne autrement. La normalité dans la vie quotidienne des organes judiciaires et de sécurité de chaque pays réside dans le fait que les enquêtes criminalistiques et les rapports associées soient effectuées par des experts qualifiés. Et le rapport produit, comme toute autre preuve, n’a de toute façon pas de valeur probante constatée par avance. Seul le tribunal en vérifiera la valeur probante. Les rapports doivent donc avoir un certain nombre de caractéristiques qualitatives définies, telles que la présentation des éléments de preuves, la méthode d’investigation, etc. Les journalistes grand public, en particulier ceux colorés transatlantiques, ignorent délibérément la nécessité d’une approche scientifique et juridique exacte, ne remettent pas en question l’exactitude des rapports de Bellingcat sur aucun point, s’exercent dans le copier/coller pour, par la suite, pouvoir empocher sans scrupule leurs honoraires de lâches.

Pourquoi « Daniël Romein » enquête-t-il sur la catastrophe du MH17 ?

Question de l’étude : Qu’est-ce qui motive Daniël Romein à analyser la catastrophe du MH17 ?

Résultat de l’enquête : Modderkolk et Lanting ont écrit que les « images l’ont hantées ». Pour lui, la catastrophe est un mélange d’effroi et d’obsession…Depuis quelque temps, il s’intéresse à cette région. Il a appris le russe il y a longtemps… Il visite toutes sortes de forums Web. « Je voulais savoir qui l’avait fait ». Les membres des forums néerlandais semblent mal informés. Il cherche rapidement des forums ukrainiens et russes. « Jikke Zijlstra et Michael de Smit de NOS, qui ont qualifié la recherche des auteurs de ces crimes de quasi obsessionnelle », ont rapporté ses propos : « Cela me trotte beaucoup dans la tête. La catastrophe m’a vraiment touché. Je pensais que c’était si terrible, j’étais tellement en colère, même si je ne connaissais personnellement aucune des victimes, je voulais savoir quels idiots sont derrière tout ça ».

La genèse de la recherche du personnage « Daniël Romein »

Comme il est dit sur Wikipedia : « L’Open Source Intelligence (OSINT) est un terme du monde des services de Renseignement, selon lequel des informations sont collectées à partir de sources ouvertes et librement disponibles dans le but d’obtenir des renseignements utiles et exploitables en analysant les différentes informations ». C’est une définition assez prétentieuse, puisqu’il ne s’agit que du petit travail quotidien des enquêtes criminelles ; de grattage de poignées de portes, de maison en maison pour ainsi dire, mais dans ce cas-ci au niveau de l’internet, sur le World Wide Web, de blog en blog, de post en post.

Le grattage de poignées de portes OSINT à partir de Yandex et de Google pour trouver « Daniël Romein » n’est allé nulle part ; la plupart des entrées étaient liées à Bellingcat. Cependant, le moteur de recherche néerlandais Geneanet a proposé la variante « Romein / Romijn ». L’entrée « Daniel Romijn » a généré près de 2 millions de résultats. Sous la combinaison de « Romein Romijn », le commissaire Hasard a fourni un lien cassé mais qui a pu être reconnecté avec la WaybackMachine : sur la page Pink Floyd Fans Nederlands, l’auteur Floydian Theo a écrit sur le musicien « Danyo Romijn (Claviers, Guitare, Hammond) », qu’il a désigné dans le même message, quelques lignes plus loin, comme « Danyo Romein ». Or, si l’on recherche le sens et l’origine des noms, « Danyo » est la variante germanique de Daniel.

À la recherche de « Daniël Romein »

À partir des rares publications des médias néerlandais sur « Daniël Romein », on note qu’il

est au service de Bellingcat depuis novembre 2014,

est un hollandais,

est un informaticien,

travaille dans un bureau pendant la journée,

maîtrise la langue russe et

a un savoir-faire un matière de photographie.

Réponse 1 : Daniël Romein, Danyo Romijn et l’informatique

La recherche par « Daniël Romein » et « IT » n’a pas donné de résultats ; « Danyo Romijn », associé à « IT » a fait mouche sur Linkedin. Là, un certain « Danyo Romijn » de La Haye se présente comme « Expert IT en gestion d’applications, développeur de logiciels ». Après avoir étudié l’informatique à la Den Haag University of Applied Sciences (de 1988 à 1995), il travaillait de février à septembre 1996 en tant que développeur de logiciels au Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministère de l’Intérieur et des Relations du Royaume — BZK) avant d’être affecté au Immigratie- en Naturalisatiedienst (Service d’immigration et de naturalisation — IND). À partir de mai 1997, il a suivi des activités dans la branche IT en tant que développeur de logiciels et de développements Web, d’avril 2010 à novembre 2016 en tant que spécialiste des applications IT dans la province de Zuid-Holland. En novembre 2016, il s’est réorienté et a rejoint l’équipe de projet POSG Den Haag, prestataire de services pour le Travail et les Carrières. Le profil de Danyo Romijn sur Contactout.com l’identifie comme étant un spécialiste des technologies de l’information, un coordinateur régional dans la province de Zuid-Holland et un membre du Tibet Support Group ; sur contactout.com on trouve également le fragment de son adresse e-mail d****[email protected]

Réponse 2 : « Danyo Romijn » et « Photographie »

La recherche par « Danyo Romijn » en combinaison avec « Photografie » s’est soldée par un deuxième match.

Beeldbank Haags Gemeentearchief propose non seulement des photos de « Danyo Romijn » avec toutes sortes de vues sur la rue, mais également son adresse électronique complète : d****@gmail.com (que nous ne dévoilons pas ici). Dans la collection de euRopeana collection mise en ligne, vous pouvez également voir 152 photos de « Danyo Romijn ».

Réponse 3 : « Danyo Romijn » et « MH17 »

La recherche par « Danyo Romijn » et « MH17 » a apporté une percée. Un utilisateur nommé « Danyo Romijn » a rédigé sur le forum de discussion de langue anglaise Niqnaq du lundi 4 au mercredi 6 août 2014 un total de 14 contributions concernant ses propres enquêtes sur la catastrophe du MH17. Il a posté des liens vers des photos de médias russes et ukrainiens, décrit sa recherche sur Vkontakte.ru, un réseau social multilingue russe, sur DNRpress, sur la page des services de Renseignement ukrainiens, du ministère russe des Affaires étrangères, et a conclu que les « rebelles » de Donetsk qui ont volé lae système de missiles BUK-M1, le 29 juin 2014, auraient pu l’utiliser pour tirer. Il a également déduit que la forme des « trous d’impacts » dans le cockpit pourrait provenir d’un BUK-M1, mais s’est à ce moment encore abstenu de formuler des incriminations en lien direct. En bref, l’homme s’est occupé de cette affaire de façon extensive à cette époque ; plus qu’un consommateur lambda, qui veut seulement s’informer. Ce « Danyo Romijn », on peut l’affirmer avec une probabilité proche de la certitude, a enquêté en toute connaissance de cause.

Question de l’étude : Est-ce que Danyo Romijn, cet utilisateur qui s’est enregistré sur Niqnag, est réellement identique à ce spécialiste des technologies de l’information néerlandais, « Danjo Romij » ?

Résultat de l’étude : « Une adresse IP est une adresse des réseaux informatiques qui, comme Internet, est basée sur le protocole Internet. Elle est attribuée aux appareils connectés au réseau, les rendant ainsi adressables et donc accessibles », indique Wikipedia. À partir du Royaume-Uni, l’auteur a reçu l’information que l’utilisateur « Danyo Romijn » s’était connecté avec l’adresse IP 213.86.41.20 sur Niqnaq avec l’adresse email d****[email protected] qui avait déjà été attribuée au néerlandais Danyo Romijn. Cette dénommée IP appartient à son tour à une IP « composite » — IP 213.86.41.16 à 213.86.41.23 — du NET-NL-PROVINCIE-ZUID-HOLLAND.

Résultat intermédiaire : le Danyo Romijn réellement existant a apparemment utilisé son nom et son adresse électronique en août 2014 sur le forum Niqnaq lors de la discussion sur la catastrophe du MH17.

Question de l’étude : Le Danyo Romijn réellement existant est-il le même Daniel Romein qui travaille pour Bellingcat ?

Résultat de l’étude : Dans le forum de discussion anglophone Websleuths, le 2 novembre 2014 à 14h22 (le post a été supprimé, mais a pu être « reconstruit » par l’auteur), un commentateur nommé « danyoromijn » est apparu et a ajouté un unique post au fil de discussion sur le conflit du MH17 : « Bonjour à tous, ceci est mon premier post sur ce sujet sur Websleuths, mais je suis ici depuis le 17 juillet et j’ai tout lu sur Bellingcat et sur de nombreux autres sites, y compris des sites en ukrainien et en russe (Je lis un peu le russe, de l’autre côté, Google Translate est mon ami). Je suis moi-même allé en Ukraine et en Russie (en Ukraine récemment, c’est-à-dire il y a deux ans et en Russie il y a 14 ans), ce qui me permet de mieux comprendre les choses. Je suis en fait surpris qu’il n’y ait que 16 pages sur Websleuths alors qu’il y a tellement d’informations que l’on peut partager ... Eh bien, en raison de la complexité, je n’ai encore rien publié ici à propos du MH17, mais maintenant je pense avoir quelques informations que j’aimerais partager avec Bellingcat… ».

Cet utilisateur « danyoromijn » révèle également des choses personnelles. Premièrement, il parle un peu le russe. Deuxièmement, le Danyo Romijn réellement existant, comme affirmé par « danyoromijn » sur Websleuths , s’est rendu en 2000 à Moscou, la capitale de la Russie, deux ans plus tard, en Ukraine, où il a poussé le voyage vers Kiev, Tcherkassy, Kirovograd, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnitski, Lviv, Tchernivtsi, Ternopil, Volhynie, la Transcarpatie, Rivne. En gros : jusqu’à présent, Romijn a visité plus de 50 pays dans le monde, dont en 2004 la Biélorussie, en 2008, l’Estonie, la Lituanie, la Lettonie et en 2015 également le Royaume-Uni, où vit l’expert en chef en canapé-fauteuil des Bellingcats, Eliot Higgins.

Pour rappel : le 2 novembre 2014 , « danyoromijn » a posté sur Websleuths qu’il aimerait partager des informations avec Bellingcat. Nous nous souvenons de Modderkolk et Lanting de De Volkskrant, qui ont décrit le « travail » de Daniel Romein, membre de Bellingcat, en février 2016 dans les termes suivants : « Il regarde les photos prises par les forces militaires russes sur VKontakte et découvre ainsi de fil en aiguille la région et la présence militaire russe. Ses connaissances topographiques proviennent principalement de Google et de son homologue russe Yandex. Pour dénicher des photos trouvées, il regarde des images amateurs de Dashcams, des caméras qui filment la route en conduisant. Pendant des heures, il marche, dans sa chambre, vers l’autre côté de la frontière entre la Russie et l’Ukraine ».

Puis : « Il envoie le résumé en novembre (2014) à Elliot Higgins, fondateur britannique de Bellingcat. Celui-ci le remercie avec un feedback amical. Deux semaines plus tard, il reçoit un autre email de Higgins. Romein : « Il était impressionné quand je voulais faire plus ». Il le fait. Il existe des échanges par e-mail, et Higgins demande à Romein s’il souhaite rejoindre le groupe. Romein peut difficilement expliquer ce que cela signifie. Il n’y a pas de comité de sélection, il n’est pas obligé d’envoyer une lettre ou de mener un entretien téléphonique. Il ne rencontre personne. Il n’a jamais serré la main de Higgins. En fait, rien ne change. Eh bien, il a accès aux « i-channels » de Bellingcat : une plate-forme d’informations où les membres de Bellingcat s’envoient des messages. Les messages sont cryptés. Roman est alors le septième membre de Bellingcat » .

Prise de contact et communication avec Danyo Romijn

À la fin du mois de février et au début du mois de mars, l’auteur a contacté Danyo Romijn —les deux adresses électroniques d***[email protected] et i**[email protected] se sont avérées actives— et l’a invité à répondre aux questions suivantes :

Auteur : « Avez-vous un diplôme ou une formation en criminalistique digitale et / ou en criminalistique digitale de l’image ? Est-ce que vous vous considérez comme un expert en enquêtes criminelles ? Savez-vous comment mener des enquêtes judiciaires et criminelles ? »

Étant donné que Romijn a menacé l’auteur de saisir le tribunal, je peux citer ses réponses uniquement de mémoire. Après trois demandes par courrier électronique, Romijn a répondu : « Je suis désolé, vous me confondez avec quelqu’un. Je n’ai rien à voir avec le MH17 ».

Auteur : « Je ne vous confonds pas. J’ai suivi votre (ancienne) IP 213.86.41.20 (NET-NL-PROVINCIE-ZUID-HOLLAND). Vous l’avez utilisé pour votre communication sur MH17. Nous devrions parler. »

La réponse de Romijn, citée de mémoire : Mon travail précédent était bien à la Provincie Zuid-Holland. Mais je suis très sûr de moi en disant que nous n’avons jamais eu de contacts via e-mail, et certainement pas sur le MH17. Il se peut que j’ai envoyé à quelqu’un un courrier électronique sur le sujet, ce qui n’est pas étrange, car presque tout le monde aux Pays-Bas en a parlé.

Auteur : « Vous avez raison, nous n’avons pas encore eu d’échanges d’emails. Je ne possède pas non plus d’email que vous ayez écrit à quelqu’un. Il s’agit de votre IP 213.86.41.20 en lien avec de nombreuses informations détaillées sur le MH17 qui ont été recherchées, produites et écrites par vous il y a plusieurs années. »

La réponse de Romijn de mémoire : Cette adresse IP est une adresse IP générale de mon travail précédent et l’une des rares adresses IP répertoriées en ligne : http://www.lookip.net/whois/213.86.41.20 .Cependant, je ne vois aucune connexion entre cette adresse IP et une activité de ma part. Mon ancien employeur n’aurait probablement pas accepté que j’écrive de longs fragments de texte qui ne sont pas liés à mon travail. Quoi que vous souhaitiez écrire et publier, n’oubliez pas que les lois sur la protection des données personnelles sont très strictes aux Pays-Bas et en Allemagne. Et si vous écrivez des choses totalement stupides sur moi, vous allez vous ridiculiser, avec le risque que votre article soit supprimé. Et si vous enfreignez les lois, si vous commettez par exemple un piratage informatique, vous risquez dix jours supplémentaires de prison. Bien sûr, vous pouvez écrire sur mes voyages, mon travail et ma musique. J’espère que certaines personnes commanderont mon dernier CD du fait de votre publication. Smiley.

Auteur : « Vous avez été très actif avec cette adresse IP (également en lien avec l’un de vos comptes de messagerie) pendant un certain temps pour effectuer des travaux liés à MH17.

Je vous remercie de m’envoyer une déclaration sous serment indiquant que vous, Danyo Romijn, n’avez jamais utilisé l’adresse IP générale 213.86.41.20 pour rechercher, écrire ou envoyer des choses à propos du MH17. »

Éclairage sur la personne Danyo Romijn

Ce fut la fin du contact avec Danyo Romijn. L’explication demandée ne venait pas, il a au contraire retiré sa page internet du réseau, supprimé sur divers portails des données, qui fournissaient des informations sur sa personne. Cependant, l’auteur avait sauvegardé toutes les choses importantes avant la prise de contact.

Il est remarquable de voir à quel point Danyo Romijn a abondamment diffusé ses données sur la toile. Sur son site web, qui a été vidé et est « en construction », il a été dit qu’il est né à La Haye le 14 mai 1970, où il vit encore, qu’il avait une fille prénommée Patricia, née le 20 octobre 2005 à La Haye, qu’il est divorcé depuis 2009 et qu’il s’occupe en partie de sa fille. « Mon travail est celui de développeur de logiciels et d’applications Web depuis 1996, mais j’ai également une expérience de la gestion des applications et du changement. J’ai récemment suivi des cours de gestion de projet. En plus de mon travail, j’ai également participé au développement de sites Web ... ». Outre les sites Web, les voyages, la musique, et la photographie sont ses passe-temps favoris. « En ce qui concerne mes voyages, j’ai beaucoup voyagé en Europe, mais aussi en Inde, au Népal, à Cuba, à Aruba et à Curaçao. Je prends principalement des photos en voyageant, mais aussi dans la nature ou de ma fille. Je travaille dans la musique depuis des années, à la fois comme auditeur et pendant des années dans des groupes de musique et des projets musicaux. Maintenant, je fais de la musique avec des synthétiseurs à la maison ». S’ensuit la liste de ses musiques préférées, de ses films préférés, de ses comédies préférées, de ses livres préférés, de sa boisson préférée, de son animal de compagnie préféré, de ses couleurs préférées et de son courrier électronique privé i**[email protected], Ailleurs, dans le forum pour Singles Wamba, il donne sa taille, 1,83 m, et son poids, 90 kg. Il ne fume pas, est un buveur social, a un revenu régulier et aimerait rencontrer une « fille » âgée de 36 à 40 ans, tandis qu’il aimerait trouver une femme âgée de 37 à 45 ans. La différence n’est pas claire pour l’auteur. Il pratique également les arts martiaux coréens, le Taekwondo Koryo.

Danyo Romijns révèle non seulement tous les détails de sa carrière professionnelle sur son ancien site Web, mais également ses loisirs : « J’aime aussi beaucoup la photographie, que je pratique habituellement en vacances, mais aussi l’architecture (bâtiments anciens), la nature et, bien sûr, les photos de famille, par exemple de ma fille Patricia. Je me considère toujours comme un photographe amateur/de loisir, même si j’ai un bon œil pour une bonne composition ». Et puis il liste les types d’appareils photo qu’il désigne comme les siens.

On ne peut pas dire que c’est son activité de loisir, mais le Single Romijn est également à la recherche d’une femme. Même là, le sang d’investigation vibre dans ses veines. Sur le site de rencontres hollandais Lexa.nl, il a découvert de « mauvaises » choses et s’est plaint aussitôt : les noms des femmes qui flirtent avec lui sont notamment « toujours construits de la même façon : myszka_a_450, alinda_a_228, butterfly_a_723, karina_b_242, maymay_a_744 , sandra_a_179, monika_c_221, primavera_a_824 et jolanda_a_375 ». Romijn a tiré des conclusions dans le style Bellingcat , « que ceux-ci sont générés par Lexa.nl lui-même. Je n’aime pas ça du tout, Lexa.nl n’en a pas du tout besoin, il y a assez de vrais membres, alors pourquoi créer de faux profils ? ». Lexa.nl a rejeté avec véhémence les « enquêtes » de Danyo Romijn.

La musique est son autre passion. Il a commencé tôt à jouer du piano. A 18 ans, il s’intéresse au hard rock et au heavy metal. En tant que guitariste, il a joué dans un groupe de métal appelé Eclipse, puis le clavier et la guitare dans le Pink Project, un groupe d’hommage hollandais à Pink Floyd. En 1995, il rejoint le groupe Nangyala et en 1997, il enregistre un album de musique de synthétiseur appelé Void. Danyo Romijn alias Danyo Romein, comme il a été également nommé par Floydian Theo, est donc un fan du chanteur, bassiste, compositeur, parolier et producteur de musique britannique, Roger Waters, le chanteur de Pink Floyd — le critique féroce des Casques blancs en Syrie — les meilleurs amis de Bellingcat ? Si ce n’est pas un conflit d’intérêts !

Les meilleurs experts australiens, belges, malaisiens, néerlandais et ukrainiens qui ont formé la Joint Investigation Team (JIT), ne parvenant pas à trouver de preuve de la responsabilité russe dans la catastrophe, se sont ralliés aux conclusions de Daniël Romein et du site Bellingcat : l’avion aurait été descendu par un missile de fabrication soviétique ; une étrange conclusion qui ne correspond pas aux débris de l’appareil.

Conclusion

La question de savoir si le Daniël Romein de Bellingcat est le Danyo Romijn, étudié par l’auteur, je laisse en décider le lecteur. Mais si vous me le demandiez, alors je penserais que la probabilité serait proche de 100 %.

Pour moi, en tant qu’ancien enquêteur professionnel, une autre question se pose : dans quel mauvais état doivent se trouver les investigations des autorités d’enquête néerlandaises et le Joint Investigation Team pour qu’elles se consacrent aux enquêtes bricolées d’un profane ?