Een boeket bloemen op het wrak van vlucht MH17. Deze Boeing 777, die van Amsterdam naar Kuala Lumpur reisde, werd op 17 juli 2014 verwoest over de gevechtszones tussen de Kievse putchisten en de Donbass-independentisten, waarbij de 298 personen aan boord werden gedood. Sindsdien hebben de twee kampen elkaar beschuldigd van de verantwoordelijkheid voor deze catastrofe. De westerse mogendheden hebben uiteindelijk de hypothese aangenomen die op de Britse internetsite Bellingcat is gepubliceerd.

Daniël Romein en de journalisten van De Volkskrant

Hij noemt zichzelf Daniël Romein. Dat is niet zijn echte naam. We hebben een afspraak gemaakt om elkaar in een café te ontmoeten. Hij gaat zitten, lijkt een beetje beschaamd. Hij heeft een vriendelijk gezicht. Van tijd tot tijd kijkt hij naar rechts. Dan kijkt hij naar de mensen buiten die in de regen wandelen. “Ik probeer altijd een voorsprong te hebben op mijn tegenstander,” zegt hij. En voor hem is de vijand Rusland. Hij wil voorzorgsmaatregelen nemen. “Als specialist in computers weet ik welke tegenmaatregelen ik moet toepassen.” En hij voegt eraan toe: “Deze taak is riskant, omdat ik weet dat de Russen echt niet gelukkig zijn met ons onderzoek.”

In februari 2016 ontmoette Daniël Romein een groep journalisten in dit café [1] – in het geheim natuurlijk. Huib Modderkolk en Bert Lanting van de Amsterdamse krant De Volkskrant schreven later dat de ‘ontdekkingen’ van Romein de basis vormden van de Bellingcat-rapporten in 2015 en 2016 over de catastrofe van Malaysia Airlines Flight 17 (MH17). Jikke Zijlstra en Michael de Smit van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) merkten op: “Hoewel [Britse burger Eliot] Higgins de oprichter is van Bellingcat, schreef hun Nederlandse werknemer, Daniël Romein, het grootste deel van het rapport (in 2016).” Modderkolk en Lanting schreven zelfs dat Romein de basis had gelegd voor deze rapporten, dat hij de belangrijkste auteur van de studies was, en dat hij ‘in het geheim’ werkt voor het onderzoekscollectief Bellingcat. Bijna niemand weet dit. Zijn familie, zijn vrienden, zijn collega’s – de meesten van hen weten het niet. Hij houdt ervan om een ​​kleine cirkel te houden. Zelf schat hij hun aantal op maximaal tien. Vorig jaar (2015) was hij bezig met onderzoek om te achterhalen welke Russische soldaten betrokken waren bij de vernietiging van Vlucht MH17,” en gebruikt hij zijn computer als een wapen. Hij kijkt uren op zijn scherm, scrolt door Russische websites en de sociale media. Hij doet dit naar keuze, bovenop zijn werk als IT-professional. Soms werkt hij heel laat – tot twee uur ’s morgens – en komt hij de volgende morgen met de vermoeide ogen op kantoor aan… dat is wanneer het moeilijk wordt en hij met niemand kan praten. “Soms voelt het alsof ik een dubbelleven leid.” Romein verklaarde aan de journalist dat media-aandacht moet worden gericht op de betrokken mensen in plaats van op zichzelf – hij wil anoniem blijven. “Alleen zijn collega’s in Bellingcat kennen zijn echte identiteit,” bevestigt De Volkskrant.

Daniël Romein, verbindingsagent tussen Bellingcat en het Joint Investigation Team (JIT)

Rond kerst 2015 stuurde Romein op verzoek van de oprichter van Bellingcat, Eliot Higgins, zijn onderzoek en dat van Bellingcat naar het Nederlandse Openbaar Ministerie, met andere woorden het Openbaar Ministerie, dat voorrang heeft boven het Joint Investigation Team (JIT) ) belast met het internationaal strafrechtelijk onderzoek naar de catastrofe van vlucht MH17. De minister van Buitenlandse Zaken verklaarde dat hij ‘ernstige aandacht zou schenken aan de informatie, inclusief het nut ervan voor het strafrechtelijk onderzoek’. “Ze zijn tevreden met onze inspanningen en ons werk,” verklaarde Romein, die regelmatig contact heeft met de rechercheurs van het JIT. Op uitnodiging van het GOT had hij bijvoorbeeld herhaaldelijk informatie over de vragen van Bellingcat uitgewisseld met het openbaar ministerie. Eliot Higgins, de hoofdalchemist van Bellingcat, werd tweemaal als getuige gehoord.

Bellingcat’s ‘criminologische onderzoekers’

Elound Higgins, firma Bellingcat, het ‘onderzoeksplatform van burgerjournalisten’ dat opschept dat het ‘criminele onderzoeken’ uitvoert, geniet van een ononderbroken spervuur ​​van mediahype in de dominante westerse media – vanwege hun ‘onderzoeken’ naar de catastrofe van vlucht MH17 of in het geval van de vergiftiging van de Skripals. De methodologie van de groep, haar conclusies en onpartijdigheid werpen echter enkele zeer ernstige twijfels op. De dominante pers verheft zonder aarzelen de leden van het team tot de rang van ‘experts’. Maar de Bellingcats die in 2015 en 2016 in rekening zijn gebracht met het onderzoek naar de affaire van Flight MH17 vallen ook niet op als erkende experts, noch als onderzoekers die zich specialiseren in de juridische wetenschappen. Zij zijn:

Pieter van Huis (Nederlands), diploma geschiedenis

Stijn Mitzer (Oryx), analist en blogger

Daniel Romein, IT-specialist

Sean Case (British), specialist in milieuwetenschappen en -planten

Eliot Higgins, directeur van Bellingcat, zonder noemenswaardige kwalificatie

de Amerikanen Andrew Haggard, ex-lid van het Amerikaanse leger

Aric Toler, literair onderzoeker en linguïst

Nathan Patin, ex-stagiair in buitenlandse politiek en verdediging voor de denktank van het Amerikaanse Enterprise Institute in Washington

Veli-Pekka Kivimäki (Fins), een officier aan de universiteit van de Finse strijdkrachten in Helsinki

Olaf Neitsch ook alias Timmi Allen (Duits), ex-werknemer in dienst bij het ministerie van Staatsveiligheid van de RDA, ex-eigenaar van een café, vandaag een verzekeringsverkoper

Igor Ostanin (Magnitski), (Russische) freelancer, evenals

Anders Klement van StopFake, een anti-Russisch propaganda-initiatief gevestigd in Kiev.

We moeten goed opletten – onafhankelijk van het feit dat Bellingcat wordt ondersteund door sponsors zoals George Soros’ Open Society – dat onder de ‘stichtende leden’ van de groep in 2014 en 2015, we de Britse ex-spion Cameron Colquhoun en Nour vinden Bakr van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken, Chris Bigger van het Amerikaanse National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), evenals Christoph Koettl van de New York Times , Leroy Aliaume van BBC World en Aaron Stein van het Royal United Services Institute (RUSI ), een Brits onderzoeksinstituut dat verbonden is met de Inlichtingendiensten – zelfs een blinde persoon kan begrijpen waar Bellingcats ‘expertise van kennis’ naartoe gaat. Hun bedoeling is om te huilen als een krolse kat, en veel lawaai te maken, alles gericht op Rusland.

Neutraliteit, objectiviteit, onpartijdigheid – de kwaliteiten die een professionele onderzoeker en een expert zouden moeten onderscheiden – werken niet op deze manier. Normaliteit in het dagelijks leven van de juridische en veiligheidsorganismen van elk land ligt in het feit dat de criminalistische onderzoeken en bijbehorende rapporten worden uitgevoerd door gekwalificeerde deskundigen, en dat het resulterende rapport, net als elk ander bewijs, in ieder geval geen sluitende waarde heeft als het van tevoren is besloten. Alleen het tribunaal kan beslissen over de definitieve waarde ervan. De rapporten moeten daarom een ​​bepaald aantal duidelijke kwalitatieve kenmerken bevatten, zoals de presentatie van bewijselementen, de onderzoeksmethode, enz. Journalisten van het grote publiek, met name die van de transatlantische overtuiging, negeren bewust de noodzaak van een nauwkeurige wetenschappelijke en juridische benadering, en verzuimen de nauwkeurigheid van de rapporten van Bellingcat op enig punt in twijfel te trekken. Ze oefenen daarom de kunst van kopiëren en plakken uit, zodat ze later de beloning van dertig zilverstukken kunnen incasseren.

Waarom onderzoekt Daniël Romein de catastrofe van vlucht MH17?

Vraag van het onderzoek: Wat motiveert Daniël om de catastrofe van MH17 te analyseren?

Resultaat van het onderzoek: Modderkolk en Lanting hebben geschreven dat “de beelden hem achtervolgden”. Voor hem is de catastrofe een mengeling van terreur en obsessie… Hij is al geruime tijd geïnteresseerd in deze regio. Hij heeft lang geleden Russisch geleerd… Hij bezoekt allerlei webforums. “Ik wilde weten wie het gedaan heeft.” De leden van de Nederlandse fora lijken slecht geïnformeerd. Hij zoekt snel Oekraïense en Russische fora. Jikke Zijlstra en Michael de Smit van de NOS, die de zoektocht naar de auteurs van deze misdaden gekwalificeerd als bijna obsessief, gaven ons dit citaat: “Het komt me vaak voor de geest. De catastrofe heeft me echt ontroerd. Ik dacht dat het zo verschrikkelijk was, ik was zo boos, hoewel ik persoonlijk geen van de slachtoffers kende. Ik wilde weten wie de idioten waren achter alles.”

De ontstaansgeschiedenis van het onderzoek naar het personage Daniël Romein

Volgens Wikipedia: “Open-source intelligence (OSINT) zijn gegevens die worden verzameld uit openbare bronnen om te worden gebruikt in een Intelligence-context. In de intelligence-gemeenschap verwijst de term ‘open’ naar openlijke, openbaar beschikbare bronnen (in tegenstelling tot geheime of clandestiene bronnen).” De definitie is nogal pretentieus omdat het niet meer is dan het minimale dagelijkse werk van strafrechtelijk onderzoek; van huis tot huis gaan, kloppen op deuren, om zo te zeggen – maar in dit geval betekent het een bezoek aan internet op het World Wide Web, scrollen van blog naar blog, van post naar post.

Het kloppen op de deuren van OSINT via Yandex en Google om ‘Daniël Romein’ te vinden leidde nergens; de meeste inzendingen waren gekoppeld aan Bellingcat. De Nederlandse zoekmachine Geneanet heeft echter de variant ‘Romein/Romijn’ voorgesteld. De inzending ‘Daniel Romijn’ leverde bijna 2 miljoen resultaten op. Met behulp van de combinatie ‘Romein Romijn’ vond commissaris Hasard een gebroken link waarmee het mogelijk was om opnieuw verbinding te maken met de Wayback Machine: op de pagina Pink Floyd Fans Nederlands schreef de Floydiaanse auteur Theo over de muzikant ‘Danyo Romijn (toetsenborden, gitaar, Hammond)’, die hij noemde, een paar regels verderop in dezelfde boodschap, als ‘Danyo Romein’. Onderzoek naar de betekenis en oorsprong van de naam onthult dat ‘Danyo’ de Duitse variant van Daniel is.

Zoeken naar ‘Daniël Romein’

Uit de zeldzame publicaties in de Nederlandse media over ‘Daniël Romein’, merken we dat hij

sinds november 2014 voor Bellingcat werkt

Nederlands is

een IT-specialist is

overdag op een kantoor werkt

vloeiend Russisch spreekt en

vaardigheden heeft in fotografie.

1: Daniël Romein, Danyo Romijn en informatica

De zoekopdracht met behulp van ‘Daniël Romein’ en ‘IT’ leverde geen resultaten op; ‘Danyo Romijn’, geassocieerd met ‘IT’ vindt Linkedin. Op die site introduceert een zekere ‘Danyo Romijn’ uit Den Haag zichzelf als ‘IT-expert in het beheer van applicaties en ontwikkelaar van software’. Na zijn studie computerwetenschappen aan de Hogeschool van Den Haag (van 1988 tot 1995), werkte hij van februari tot september 1996 als ontwikkelaar van software bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Betrekkingen van het Koninkrijk – BZK) alvorens te worden overgedragen aan de Immigratie – en Naturalisatiedienst (IND). Vanaf mei 1997 zette hij zijn activiteiten in de IT-sector voort als een ontwikkelaar van software en webapplicaties van april 2010 tot november 2016 als een specialist in IT-toepassingen in de provincie Zuid-Holland. In november 2016 veranderde hij van richting en werd hij lid van het team van het POSG Den Haag-project, aanbieder van diensten voor werk en carrière. Het profiel van Danyo Romijn op Contactout.com identificeert hem als een specialist in IT-technologieën, een regionale coördinator in de provincie Zuid-Holland en een lid van de Tibet Support Group; op contactout.com kan men ook een fragment van zijn e-mailadres vinden – d****[email protected]

2: ‘Danyo Romijn’ en ‘Fotografie’

Een zoekopdracht met een combinatie van ‘Danyo Romijn’ en ‘Fotografie’ onthulde een nieuwe wedstrijd.

Beeldbank Haags Gemeentearchief biedt niet alleen foto’s van Danyo Romijn, met allerlei uitzichten op de straat, maar ook zijn volledige elektronische adres: d****@gmail.com (wat we hier niet zullen onthullen). In de online collectie van Europeana kun je ook 152 foto’s van Danyo Romijn zien.

3: ‘Danyo Romijn’ en ‘MH17’

De zoektocht naar ‘Danyo Romijn’ in combinatie met ‘MH17’ zorgde voor een doorbraak. Van maandag 4 tot woensdag 6 augustus 2014 publiceerde een gebruiker met de naam ‘Danyo Romijn’ in totaal 14 bijdragen met betrekking tot zijn eigen vragen over de catastrofe van MH17 op het Engelstalige discussieforum Niqnaq. Hij plaatste links naar foto’s van de Russische en Oekraïense media en beschreef zijn onderzoek naar een meertalig Russisch sociaal netwerk, Vkontakte.ru, over DNR Press, op de pagina van de Oekraïense inlichtingendiensten, op de pagina van de Russische minister voor Buitenlandse Zaken, concludeerde dat de ‘rebellen’ van Donetsk, die op 29 juni 2014 het BUK-M1-raketsysteem hadden gestolen, het konden gebruiken om het vliegtuig neer te schieten. Hij concludeerde ook dat de vorm van de ‘impact holes’ in de cockpit had kunnen worden gemaakt door een BUK-M1, maar op dit moment geen directe beschuldigingen geformuleerd. Kortom, hij had in die tijd uitgebreid naar deze affaire gekeken; veel meer dan een gemiddelde consument die alleen zichzelf wil informeren. Deze ‘Danyo Romijn’, die we nu met een waarschijnlijkheid dicht bij zekerheid kunnen bevestigen, had met kennis van zaken de zaak onderzocht.

Vraag van het onderzoek : Is Danyo Romijn, de gebruiker die zich had aangemeld bij Niqnaq, echt identiek aan de Nederlandse IT-specialist ‘Danyo Romijn’?

Resultaat van het onderzoek: “Een IP-adres is een adres op de IT-netwerken, dat net als internet is gebaseerd op internetprotocol. Het wordt gegeven aan de computers die verbonden zijn met het netwerk, waardoor ze adresseerbaar en dus toegankelijk zijn,” geeft Wikipedia aan. Vanuit het Verenigd Koninkrijk ontving de auteur de informatie dat gebruiker ‘Danyo Romijn’ zich had verbonden met Niqnaq met het IP-adres 213.86.41.20 en het e-mailadres d****[email protected], dat al aan de Nederlandse gebruiker Danyo Romijn was toegekend. Deze IE-benaming hoort op zijn beurt weer bij een ‘composiet’ IP – IP 213.86.41.16 à 213.86.41.23 – van du NET-NL-PROVINCIE-ZUID-HOLLAND.

Tussenresultaat: de werkelijk bestaande Danyo Romijn had blijkbaar zijn naam en zijn elektronische adres in augustus 2014 op het Niqnaq-forum gebruikt tijdens een discussie over de catastrofe van Flight MH17. Vraag van het onderzoek: Is de Danyo Romijn echt dezelfde Daniel Romein die voor Bellingcat werkt?

Resultaat van het onderzoek: op het Engelstalige discussieforum Websleuths, op 2 november 2014 om 14.22 uur (het bericht was gewist, maar kon door de auteur worden ‘gereanimeerd’), verscheen een commentator met de naam ‘danyoromijn’ een enkele post tijdens de discussie over de affaire van Flight MH17: “Hallo iedereen, dit is mijn eerste bericht over dit onderwerp over Websleuths, maar ik ben hier sinds 17 juli en ik heb alles over Bellingcat hier en op talloze andere sites, inclusief sites in het Oekraïens en Russisch (ik kan een beetje Russisch lezen – Google Translate is mijn vriend). Ik ging naar Oekraïne en naar Rusland (recentelijk in Oekraïne, ik bedoel twee jaar geleden, en naar Rusland veertien jaar geleden), wat me helpt de dingen een beetje beter te begrijpen. Het verbaast me dat er maar 16 pagina’s over Websleuths zijn als er zoveel informatie is die we zouden kunnen delen … Welnu, omdat het zo complex is, heb ik nog niets over MH17 gepubliceerd, maar nu heb ik wat informatie die ik graag zou willen delen met Bellingcat…”

Deze gebruiker ‘danyoromijn’ onthult ook persoonlijke informatie. Allereerst spreekt hij een beetje Russisch. Ten tweede, de Danyo Romijn die echt bestaat, zoals door ‘danyoromijn’ beweerd op Websleuths, ging in 2000 naar Moskou, de hoofdstad van Rusland, en twee jaar later naar Oekraïne, waar hij Kiev, Cherkasy, Kirovohrad, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Lviv, Chernivtsi, Ternopil, Volhynia, de Oblast Zakarpattia en Rivne bezocht. Samenvattend: tot nu toe heeft Romijn meer dan 50 landen bezocht, waaronder Wit-Rusland in 2004, Estland, Litouwen, Letland in 2008 en ook het Verenigd Koninkrijk in 2015, de thuisbasis van de ‘hoofdspecialist’ voor Bellingcats, Eliot Higgins.

Een herinnering – op 2 november 2014 plaatste ‘danyoromijn’ op Websleuths dat hij wat informatie met Bellingcat zou willen delen. We herinneren ons de opmerkingen van Modderkolk en Lanting van De Volkskrant, die in februari 2016 het ‘werk’ van Daniel Romein, een lid van Bellingcat, in de volgende bewoordingen beschreef: “Hij onderzoekt de foto’s genomen door de Russische strijdkrachten op Vkontakte , en leert zo de regio en de Russische militaire aanwezigheid kennen. Hij vergaart zijn topografische kennis voornamelijk van Google en zijn Russische equivalent Yandex. Om meer foto’s te verzamelen, kijkt hij naar de amateurfoto’s van Dashcams, camera’s die de weg filmen terwijl mensen rijden. Urenlang loopt hij heen en weer in zijn kamer, alsof hij op weg was naar de andere kant van de grens tussen Rusland en Oekraïne.”

Vervolgens: “In november 2014 stuurde hij de samenvatting naar de Britse oprichter van Bellingcat, Eliot Higgins, die hem in ruil daarvoor hartelijk dankte. Twee weken later ontving hij nog een e-mail van Higgins. Romein zei: “Hij was onder de indruk toen ik meer wilde doen.” Wat hij deed. Er was een hoop uitwisseling per e-mail en Higgins vroeg Romein of hij bij de groep wilde komen. Romein had moeite de betekenis ervan te begrijpen. Er was geen selectiecommissie, hij werd niet gevraagd om een ​​brief te sturen of zelfs een telefonisch interview te ondergaan. Hij ontmoette niemand. Hij had de hand van Higgins nooit geschud. In feite is er niets veranderd. Wel, hij heeft toegang tot Bellingcat’s ‘i-kanalen’ – een informatieplatform waar leden van Bellingcat elkaar berichten sturen die gecodeerd zijn. Romein werd daarom het zevende lid van Bellingcat.”

Eerste ontmoeting en communicatie met Danyo Romijn

Eind februari en begin maart nam de auteur contact op met Danyo Romijn – de twee elektronische adressen d***[email protected] en i**[email protected] bleken actief te zijn – en nodigde hem uit om het volgende te beantwoorden.

De vragen:

Auteur: “Heb je een opleiding of opleiding in digitale criminalistiek en/of digitale criminalistiek voor het bestuderen van afbeeldingen? Beschouw je jezelf als expert in strafrechtelijk onderzoek? Weet je hoe je gerechtelijke en strafrechtelijke onderzoeken moet uitvoeren?”

Omdat Romijn de auteur met vervolging bedreigde, kan ik zijn antwoorden alleen uit het hoofd citeren. Na drie verzoeken per e-mail antwoordde Romijn: “Het spijt me, je verwart me met iemand anders. Ik heb niets te maken met vlucht MH17.”

Auteur: “Ik verwart u met niemand. Ik heb je vorige IP 213.86.41.20 (NET-NL-PROVINCIE-ZUID-HOLLAND) gevolgd. Je gebruikte het voor je communicatie over MH17. We moeten praten.”

Romijn, geciteerd uit het hoofd: “Mijn vorige baan was inderdaad in de Provincie Zuid-Holland. Maar ik ben er absoluut zeker van dat we nooit contact hebben gehad per e-mail en zeker niet over vlucht MH17. Ik heb er misschien iemand een e-mail over gestuurd, maar daar is niets vreemds aan. Bijna iedereen in Nederland had het erover.”

Auteur: “Je hebt gelijk, we hebben nog geen e-mailuitwisseling gehad. Ik heb geen e-mails die je aan iemand hebt geschreven. Ik heb het over je eigen lP 213.86.41.20, verbonden met veel gedetailleerde informatie over Vlucht MH17 die enkele jaren geleden door jou werd onderzocht, geproduceerd en geschreven.”

Romijn’s antwoord uit het geheugen: “Dat IP-adres is een algemeen IP-adres van mijn vorige baan en het is een van de zeldzame IP-adressen die online worden vermeld: http://www.lookip.net/whois/213.86.41.20 . Ik zie echter geen verbinding tussen dat IP-adres en welke activiteit dan ook van mij. Mijn ex-werkgever zou waarschijnlijk niet mijn lange fragmenten van tekst hebben aanvaard die niet aan mijn werk waren gekoppeld. Wat u ook wilt schrijven en publiceren, vergeet niet dat de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens zeer strikt is in Nederland en Duitsland. en als je iets heel stoms over me schrijft, maak je jezelf alleen maar belachelijk – met het extra risico dat je artikel wordt verwijderd. En als je de wet overtreedt, als je een digitale hack begaat, riskeer je ook een extra tien dagen gevangenisstraf. Natuurlijk mag je schrijven over mijn reizen, mijn werk en mijn muziek. Ik hoop dat een paar mensen mijn nieuwste CD zullen bestellen vanwege je publicatie. -Smiley-.”

Auteur: “Je was een tijdje erg actief met dat IP-adres (ook gekoppeld aan een van je berichtaccounts) om je onderzoek aan Flight MH17 uit te voeren. Stuur me een verklaring onder ede waarin staat dat jij, Danyo Romijn, nooit het algemene IP-adres 213.86.41.20 hebt gebruikt om informatie over Flight MH17 te onderzoeken, te schrijven of te verzenden.”

Achtergrondinformatie over Danyo Romijn

Dat was het einde van mijn contact met Danyo Romijn. De uitleg waarom ik heb gevraagd, is nooit aangekomen, maar integendeel, hij heeft zijn internetpagina verwijderd van het netwerk en ook items verwijderd uit talloze dataportals die informatie over zichzelf gaven. De auteur had echter alle belangrijke gegevens bewaard voordat hij contact opnam met Romijn.

Het is opmerkelijk om te zien hoeveel informatie Danyo Romijn op het web heeft gepost. Op zijn website, die werd leeggemaakt en momenteel ‘in aanbouw’ is, wordt gesteld dat hij op 14 mei 1970 in Den Haag is geboren, waar hij nog steeds woont, dat hij een dochter heeft genaamd Patricia, geboren op 20 oktober 2005 in Den Haag, dat hij sinds 2009 gescheiden is en de gedeeltelijke zorg voor zijn dochter heeft. “Mijn werk sinds 1996: software en webapplicaties ontwikkeld, maar ik heb ook ervaring met het beheer van applicatieveranderingen. Ik heb recent cursussen gevolgd in projectmanagement. Naast mijn werk heb ik ook deelgenomen aan de ontwikkeling van sites…” Afgezien van websites zijn zijn favoriete hobby’s zijn reizen, zijn muziek en zijn fotografie. “Wat mijn reizen betreft, heb ik niet alleen in Europa gereisd, maar ook in India, Nepal, Cuba, Aruba en Curaçao. Ik maak meestal foto’s als ik op reis ben, maar ik fotografeer ook de natuur en mijn dochter. Ik werk al jaren in muziek, als luisteraar, maar ook vele jaren in muziekgroepen en muzikale projecten. Nu speel ik thuis muziek met synthesizers.” Dan komt een lijst met zijn favoriete muziek, zijn favoriete films, zijn favoriete komedies, zijn favoriete boeken, zijn favoriete drankje, zijn favoriete huisdier, zijn favoriete kleuren en zijn privé e-mailadres i**[email protected] , elders in het forum voor Singles Wamba geeft hij zijn lengte, 1.83m, en zijn gewicht, 90kg. Hij rookt niet, is een sociaal drinker, heeft een regelmatig inkomen en zou graag een ‘meisje’ tussen 36 en 40 willen ontmoeten, of een vrouw tussen 37 en 45 jaar. Het verschil is niet duidelijk voor de auteur. Hij beoefent ook een Koreaanse vechtkunst, de Taekwondo Koryo.

Danyo Romijn onthult niet alleen alle details van zijn professionele carrière op zijn oude website, maar ook zijn vrije tijd: “Ik hou ook erg van fotografie, die ik meestal oefen op vakantie, maar ook van architectuur (oude gebouwen), natuur en natuurlijk familiefoto’s, bijvoorbeeld van mijn dochter Patricia. Ik beschouw mezelf altijd als een amateur/vrijetijdfotograaf, ook al heb ik een goed oog voor de compositie.” Vervolgens stelt hij een lijst op met verschillende soorten camera’s waarvan hij beweert dat die van hem zijn.

We kunnen niet bevestigen dat dit een vrijetijdsbesteding is, maar de vrijgezel Romijn is ook op zoek naar een vrouw. Zelfs over dit onderwerp stroomt het bloed van een onderzoeker door zijn aderen. Op de Nederlandse datingsite Lexa.nl ontdekte hij ‘slechte’ dingen en klaagde meteen: De namen van de vrouwen die met hem flirtten zijn specifiek “altijd op dezelfde manier opgebouwd: myszka_a_450, alinda_a_228, butterfly_a_723, karina_b_242, maymay_a_744, sandra_a_179, monika_c_221, primavera_a_824 en jolanda_a_375”. Romijn bereikte zijn conclusies in de stijl van Bellingcat: “Deze namen worden gegenereerd door Lexa.nl zelf. Dat vind ik helemaal niet leuk, Lexa.nl heeft ze echt niet nodig, er zijn genoeg echte leden, dus waarom valse profielen maken?” Lexa.nl verwierp fel de ‘onderzoeken’ van Danyo Romijn.

Muziek is zijn andere passie. Hij begon op jonge leeftijd piano te spelen. Op zijn 18e was hij geïnteresseerd in hardrock en heavy metal. Hij speelde gitaar in een metal-groep genaamd Eclipse, vervolgens keyboards en gitaar in Pink Project, een Nederlandse Pink Floyd tributeband. In 1995 trad hij toe tot de groep Nangyala en nam in 1997 een album op van synthesizer-muziek genaamd Void. Danyo Romijn, alias Danyo Romein, zoals hij ook door de Floydian Theo werd genoemd, is dus een fan van de Britse zanger, bassist, componist, woordenroof en muziekproducer Roger Waters, de zanger van Pink Floyd – de woeste criticus van de witte helmen in Syrië – de beste vrienden van Bellingcat? Als dat geen belangenconflict oplevert!

Omdat de zeer ervaren experts uit Australië, België, Maleisië, Nederland en Oekraïne, die deel uitmaken van het Joint Investigation Team (JIT), geen bewijs konden vinden van de Russische verantwoordelijkheid voor de catastrofe, verzamelden ze zich tot de conclusies van Daniël Romein en de Bellingcat site: d.w.z. dat het vliegtuig werd neergehaald door een raket gemaakt in Rusland – een vreemde conclusie die niet overeenkomt met het afval van het vliegtuig.

Conclusie

Ik zal de vraag of de Daniël Romein van Bellingcat de Danyo Romijn is die door de auteur is onderzocht door de lezer laten beantwoorden. Maar als u mijn mening zou moeten vragen, zou ik de waarschijnlijkheid op bijna 100% schatten.

Voor mij, als ex-professionele onderzoeker, is er nog een vraag die gesteld moet worden: in welke nare toestand bevinden de onderzoeksteams onder leiding van de Nederlandse autoriteiten en het Joint Investigation Team zich dat ze zich laten leiden door het onderzoek van een amateur?