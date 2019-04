Pekín, Moscú y Washington se ponen de ‎acuerdo en secreto sobre Afganistán

Las reuniones tripartitas anteriormente mencionadas son las únicas organizadas bajo ese formato ‎y no se divulgaron fotos oficiales de esos encuentros. ‎

Según el comunicado final de la reunión de Moscú [ 2 ], Rusia, Estados Unidos y China están de acuerdo en:‎ estimular los talibanes a que luchen contra las organizaciones terroristas internacionales –‎principalmente contra el Emirato Islámico (Daesh), al-Qaeda y el Movimiento Islámico del Este de ‎Turquestán– y contra la producción de drogas; a que participen en negociaciones, no sólo con Estados Unidos sino también con el gobierno ‎afgano, en pro de una retirada gradual de las fuerzas extranjeras. ‎

En el periodo transcurrido entre las dos reuniones, el Departamento de Estado inició una ‎reorganización de la embajada estadounidense en Kabul. La cantidad de empleados de esa ‎embajada (1 500 personas) se reducirá a la mitad en los próximas semanas. Washington no ha ‎explicado esa reducción de efectivos. ‎

