Israel bombardeia no Iraque

O quotidiano kowaitiano Al-Jarida revelou que um bombardeamento efectuado por um drone israelita, que levantara de uma base norte-americana na Síria, atingira uma base iraniana no Iraque, a 20 de Julho de 2019.

Além disso, o canal de televisão saudita Al-Arabiya revelou que um bombardeio efectuado por um avião estrangeiro matara Guardas da Revolução iranianos no Iraque, nesse mesmo dia.

O quotidiano saudita baseado em Londres Asharq al-Awsat revelou que houve, na realidade, dois bombardeios israelitas, entre os quais um realizado por um F-35. Segundo um diplomata ocidental citado, essa acção visava um depósito de mísseis balísticos.

No ano passado, o Primeiro-Ministro israelita havia advertido que o seu país não hesitaria em bombardear no Líbano, na Síria e no Iraque alvos que julgasse estarem ligados aos Guardas da Revolução iranianos.