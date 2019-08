Israel bombardiert im Irak

Die kuwaitische Zeitung Al Dscharida hat enthüllt, dass mittels einer israelischen Drohne, die von einer US Base in Syrien gestartet war, ein iranischer Stützpunkt in Irak am 20. Juli 2019 bomÎbardiert wurde.

Darüber hinaus hat die Al-Arabiya Saudi TV enthüllt, dass am gleichen Tag eine Bombardierung durch ein ausländisches Flugzeug einen iranischen Revolutionsgarden im Irak getötet hat.

Die saudische Zeitung mit Sitz in London, Asharq al-Awsat, hat enthüllt, dass in Wirklichkeit zwei israelische Bombardierungen stattgefunden haben, darunter eine durch eine F-35. Laut einem westlichen Diplomaten, war das Ziel dieser Aktion ein Hangar mit ballistischen Raketen.

Letztes Jahr hatte der israelische Premier-Minister davor gewarnt, dass sein Land nicht zögern würde, im Libanon, in Syrien und im Irak, Ziele zu bombardieren, die er verdächtigt, mit iranischen Revolutionsgarden verknüpft zu sein.