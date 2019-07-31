شبكة فولتير

اسرائيل تقصف في العراق

شبكة فولتير
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ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية أن درون إسرائيلية (طائرة بدون طيار) أقلعت من قاعدة أمريكية في سوريا، وقصفت قاعدة إيرانية في العراق في 20 تموز-يوليو 2019.

من ناحية أخرى، كشفت قناة "العربية" الفضائية السعودية في اليوم نفسه أنه جرى قصف بواسطة طائرة أجنبية أسفر عن مقتل عناصر من الحرس الثوري الإيراني.

ومن جانبها، كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية ومقرها لندن، أنه جرى في الواقع تفجيران إسرائيليان، أحدهما نفذته طائرة من طراز F-35 بشهادة دبلوماسي غربي، وأن هذه العملية كانت تستهدف مستودعاً للصواريخ الباليستية.

في العام الماضي، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي من أن بلاده لن تتردد في قصف أهداف في لبنان وسوريا والعراق يعتقد أنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

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مصادر : “اسرائيل تقصف في العراق”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 31 تموز (يوليو) 2019, www.voltairenet.org/article207175.html

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