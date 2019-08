Arabia Saudita contra Turquía

El medio informativo online Middle East Eye afirma que Arabia Saudita ha trazado un plan para echar ‎abajo la imagen positiva del presidente turco Recep Tayyip Erdogan y basa su afirmación en un ‎documento confidencial del Emirates Policy Centre, al cual tuvo acceso. ‎

Varios diarios árabes establecen una relación entre ese plan y la prohibición de entrada emitida ‎por Arabia Saudita contra 80 contenedores cargados principalmente de alimentos perecederos, que permanecen a la intemperie y sometidos a altas temperaturas. ‎Esos medios citan además la ausencia del presidente turco en la última cumbre de la Organización ‎para la Cooperación Islámica, realizada en Arabia Saudita. ‎

Otros recuerdan las tensiones surgidas entre Arabia Saudita y Turquía desde que este último país ‎reveló que el millonario Jamal Kashoggi había sido asesinado en la sede del consulado de Arabia ‎Saudita en Estambul. Antes del asesinato de Kashoggi, otras 4 personalidades sauditas habían ‎desaparecido sin que se prestara a sus casos la misma atención que al crimen revelado por ‎Turquía. ‎

Pocos medios abordan en detalle el conflicto turco-saudita sobre la Hermandad Musulmana. ‎Tampoco se menciona en la prensa el hecho que el ejército turco –que ya cuenta con presencia militar en Qatar, Kuwait, ‎Sudán y el Mar Rojo– ha ido cercando poco a poco el reino saudita con sus bases militares. ‎

‎ ‎“EXCLUSIVE: Saudi Arabia’s ‘strategic plan’ to take Turkey down”, David Hearst y Ragip Soylu, Middle East Eye, 5 de agosto de 2019.