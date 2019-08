السعودية ضد تركيا

وفقًا لـ Middle East Eye، وضعت المملكة العربية السعودية خطة لتدمير الصورة الإيجابية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. هذا مايتضح على الأقل من وثيقة سرية صادرة عن مركز الإمارات للسياسات والتي تمكنت المجلة من الرجوع إليها.

تربط العديد من الصحف العربية بين هذه الخطة وحظر السعودية لمدة 12 يوماً وتحت درجات حرارة مرتفعة على 80 حاوية تحمل بشكل أساسي مواد غذائية قابلة للتلف.

كما يشيرون إلى غياب الرئيس أردوغان في القمة الأخيرة لمنظمة التعاون الإسلامي في المملكة العربية السعودية.

ويُعيدُ آخرون إلى الأذهان التوترات بين المملكة العربية السعودية وتركيا منذ الإعلان عن اغتيال الملياردير جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، بينما حصلت هذه المقتلة بعد أربع حالات اختفاء أخرى لشخصيات سعودية في العالم ولم تحظ بنفس الاهتمام.

ومع ذلك، من النادر أن نرى هؤلاء يتطرقون لمسألة الصراع القائم بين الدولتين حول جماعة الإخوان المسلمين. أو الذين يراقبون تطويق المملكة العربية السعودية من قبل الجيش التركي، الموجود في كل من قطر والكويت والسودان والبحر الأحمر.

“EXCLUSIVE : Saudi Arabia’s ‘strategic plan’ to take Turkey down” (" الخطة الإستراتيجية "للمملكة العربية السعودية لإسقاط تركيا ،" ديفيد هيرست وراجيب سويلو ، ميدل إيست آي ،), David Hearst & Ragip Soylu, Middle East Eye, August 5, 2019.