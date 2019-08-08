Voltaire İletişim Ağı

Suudi Arabistan, Türkiye’ye karşı

Voltaire İletişim Ağı
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Middle East Eye’e göre, Suudi Arabistan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olumlu imajını karalamak için bir plan hazırladı. Dergi bu haberi eline geçen Emirates Policy Centre’in gizli bir belgesine dayandırıyor.

Çok sayıda Arap gazetesi bu plan ile Suudi Arabistan’ın özellikle kısa ömürlü gıda maddeleri taşıyan 80 konteynırın on iki gün boyunca sınırda bekletilmesi arasında bağlantı kurmaktadır.

Gazeteler aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan’da düzenlenen son İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi katılmamasından da söz etmektedirler.

Bazı gazeteler Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki gerilimin, Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda milyarder Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayının Türkiye tarafından kamuoyuna açıklanması sonrasında arttığını belirtmektedir. Bu cinayet, dünyada, aynı şekilde kamuoyunun dikkatini çekmeyen, başka dört Suudi vatandaşının ortadan kaybolmasından sonra gerçekleşti.

Öte yandan iki devlet arasındaki anlaşmazlığın Müslüman Kardeşler konusundan kaynaklandığını değerlendirenlerin sayısı oldukça azdır. Ya da yine aynı şekilde Suudi Arabistan’ın, Katar, Kuveyt, Sudan ve Kızıl Deniz’de varlık gösteren Türkiye tarafından kuşatılmasına bağlayanlar da azınlıktadır.

EXCLUSIVE : Saudi Arabia’s ‘strategic plan’ to take Turkey down”, David Hearst & Ragip Soylu, Middle East Eye, August 5, 2019.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Suudi Arabistan, Türkiye’ye karşı”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 8 Ağustos 2019, www.voltairenet.org/article207264.html

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