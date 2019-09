A OTAN aprovisiona Daesh no Iêmen em armas

Uma investigação de Dilyana Gaytandzhieva, publicada pela Arms Watch, mostrou, com documentos em apoio, que a Missão da OTAN no Afeganistão (Resolute Support Mission) serve como cobertura para o tráfico de armas norte-americano a fim de aprovisionar o Daesh (E.I.) no Iêmen.

A investigação revela de passagem que as Forças Especiais dos EUA (Task Force Smoking Gun, na Croácia) também enviaram armas a Alcaida (Frente al-Nusra) na Síria.

Muitas empresas estão envolvidas, incluindo a Sierra Four Industries, Orbital ATK, Global Ordnance e UDC nos Estados Unidos, bem como os governos azeri, sérvio e saudita.

A jornalista búlgara Dilyana Gaytandzhieva já ficara conhecida, dois anos atrás, por publicar documentos atestando o maior tráfico de armas da história, a operação Timber Sycamore [1].