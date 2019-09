In Yemen la NATO rifornisce di armi Daesh

Una documentata inchiesta di Dilyana Gatandzhieva, pubblicata su Arms Watch, dimostra come la missione NATO in Afghanistan (Resolute Support Mission) sia la copertura di un traffico d’armi statunitense a favore di Daesh in Yemen.

L’inchiesta rivela anche che le Forze Speciali USA in Croazia (Task Force Smoking Gun) hanno inviato armi ad Al Qaeda in Siria (Fronte al-Nusra).

Sono implicate molte società – fra cui Sierra Four Industries, Orbital ATK, Global Ordnance e UDC negli Stati Uniti – nonché i governi azero, serbo e saudita.

La giornalista bulgara Dilyana Gatandzhieva si è fatta conoscere due anni fa per la pubblicazione di documenti sul più grande traffico d’armi della storia, l’operazione Timber Sycamore [1].