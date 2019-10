‎¿Puede el imperialismo alemán tomar ‎el lugar del imperialismo yanqui?‎

La ministro alemana de Defensa y presidente de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, sorprendió ‎a sus socios y aliados al proponer, el 21 de octubre de 2019, el despliegue de una fuerza ‎internacional en Siria. Sólo su mentora, la canciller alemana Angela Merkel, estaba al tanto de esa idea y ‎expresó de inmediato su respaldo. ‎

Este anuncio, evidentemente mal preparado, ha dado lugar a declaraciones contradictorias. ‎‎¿Qué justificación legal tendría tal despliegue? ¿Sería una iniciativa de la Unión Europea? ‎‎¿Se interpondría esa fuerza entre las tropas de Turquía y los grupos armados kurdos o entre las ‎tropas turcas y las del gobierno sirio? ‎

Parece como si después del consejo franco-alemán de defensa y seguridad realizado el 16 de ‎octubre [1], Alemania hubiese decidido ‎volver al viejo proyecto enunciado en el libro New Power, New Responsibility. Elements of a ‎German foreign and security policy for a changing world [en español, “Nuevo poder, ‎nueva responsabilidad. Elementos de una política exterior y de defensa alemana en un mundo ‎cambiante”] [2]. ‎

Según ese texto, la OTAN tendría que dejar el “manejo” del Asia Central, del Medio Oriente y del ‎norte de África en manos de la Unión Europea, bajo el liderazgo alemán, estrategia discretamente ‎incluida en 2016 –por la entonces ministro de Defensa de Alemania, Ursula von der Leyen– en el ‎‎Libro Blanco de las fuerzas armadas alemanas [3]. ‎

También cercana a la canciller alemana Angela Merkel, Ursula von der Leyen está a punto de ‎convertirse en presidente de la Comisión Europea, donde está “germanizando” el personal. ‎

El hecho es que la proposición de emprender un despliegue militar en Siria ya quedó obsoleta el ‎‎22 de octubre ante el acuerdo ruso-turco anunciado ese día [4].

Sin embargo, la proposición misma muestra que ciertas élites europeas sueñan con asumir el ‎papel imperial al que Washington está renunciando. ‎