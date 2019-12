La migration de jihadistes depuis la Syrie vers la Libye a commencé

Conformément à l’accord négocié entre les présidents tunisien et turc, Kaïs Saïed et Recep Tayyip Erdoğan, le jour de Noël, la migration de jihadistes depuis la Syrie via la Tunisie vers la Libye a commencé [1].

C’est un juste retour de balancier quand on se souvient que l’Armée syrienne libre avait été créée par les jihadistes du Groupe islamique combattant en Libye (GICL), qui s’étaient battus pour Al-Qaïda en Iraq, puis pour l’Otan en Libye [2].

Selon Middle East Eye, La division Sultan Murad et les brigades Suqour al-Sham (Faucons du Levant) et surtout Faylaq al-Sham (Légion du Levant) (photo) sont déjà en cours de transfert [3]. L’OSDH, une association britannique liée aux Frères musulmans, a confirmé l’arrivée des premiers 300 combattants à Tripoli.

La division Sultan Mourad est composée de Turkmènes syriens. Les Faucons du Levant comprennent nombre de combattants français et la Légion du Levant est une imposante armée d’au moins 4 000 hommes. Ce dernier groupe est directement affilié aux Frères musulmans égyptiens.

La Turquie a proposé à de nombreux autres groupes de jihadistes de suivre cette migration et de se sauver ainsi avant la libération du gouvernorat d’Idleb par l’Armée arabe syrienne.

Les jihadistes envoyés en Libye sont censés équilibrer les forces en présence en soutenant le gouvernement installé par l’Onu, tandis que des éléments de la Force de réaction rapide soudanaise et des mercenaires russes appuient le gouvernement de Bengazi.