Tunus ve Türk cumhurbaşkanları, Kais Said ve Recep Tayyip Erdoğan arasında Noel günü varılan mutabakata [1] uygun olarak, Tunus üzerinden Suriye’den Libya’ya cihatçı göçü başladı.

Özgür Suriye Ordusu’nun, El Kaide adına Irak’ta, ardından NATO adına Libya’da çarpışan, Libya İslami Mücadele Grubu (Fransızca kısaltmasıyla GİCL) cihatçılarıyla kurulduğunu anımsadığımızda bu sarkacın geri dönüşünden ibarettir [2].

Middle East Eye’e göre, Sultan Murat Tümeni ve Sükur el-Şam Tugayları ve özellikle de Faylak el-Şam’ın (Levant Lejyonu) (fotoğrafta) nakli devam etmektedir [3]. Müslüman Kardeşler ile bağlantılı bir İngiliz derneği olan Suriye İnsan Haklar Gözlemevi, ilk 300 savaşçının Trablus’a vardığını doğruladı.

Sultan Murat Tümeni Suriyeli Türkmenlerden oluşmaktadır. Şam’ın Şahinleri arasında çok sayıda Fransız savaşçı bulunmaktadır ve Levant Lejyonu en 4 000 savaşçıya sahip önemli bir silahlı gruptur. Bu grup Mısırlı Müslüman Kardeşler ile doğrudan bağlantılıdır.

Türkiye çok sayıda başka cihatçı gruba bu göçe katılmalarını ve böylece İdlib Eyaletinin Suriye Arap Ordusu tarafından kurtarılmasından önce canlarını kurtarmalarını önerdi.

Sudan’ın Acil Destek Gücü unsurları ve Rus paralı askerleri Bingazi hükümetine destek verirken, Libya’ya gönderilen cihatçıların, BM tarafından tesis edilen hükümeti destekleyerek mevcut güçleri dengelemesi bekleniyor.