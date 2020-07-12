أرسل جيش الولايات المتحدة (U.S. Army) رسالة الكترونية إلى جميع أفراده المدنيين والعسكريين يشجب فيه تفوق العرق الأبيض.

وفقاً لهذه الرسالة، فإن الاحتفال بيوم كريستوف كولومبوس، وإنكار وجود امتياز أبيض، والحديث عن الاستثناء الأمريكي، والادعاء بوجود عرق بشري واحد فقط، هي علامات فارقة لليمين المتطرف (تشمل: الرئيس ترامب).

وقد تولت وكالة القوات البرية الأميركية للإنصاف والدمج إرسال هذه الرسالة الالكترونية، كجزء من عملية الإدماج، مذيلة بتوقيع كيسي واردينسكي (الصورة)، مساعد أمين عام القوات البرية، المسؤول عن شؤون الموظفين وشؤون الاحتفاظ.

الجدير بالذكر أن هذه الرسالة الإلكترونية تتعارض مع قانون هاتش Hatch Act الذي يفرض واجب الاحتفاظ على جميع الموظفين الفيدراليين، ويحظر أي شكل من أشكال الانخراط في السياسة. لكن البنتاغون سارع إلى التأكيد أن هذا البريد الإلكتروني قد تم إرساله عن طريق الخطأ، وألغاه، بعد أن قام النائب مو بروكس (جمهوري عن ولاية ألاباما) مو بروكس بإبلاغ الجنرال موني ويليام بار.

وفقا لاستطلاعات الرأي، فقد صوت كبار ضباط الجيش الأميركي بأغلبية ساحقة لهيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية، على حين صوتت القوات بأغلبية ساحقة لدونالد ترامب أيضاً.