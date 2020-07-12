ABD Kara Kuvvetleri (U.S. Army) tüm sivil ve askeri personeline beyaz üstünlükçülüğünü kınatan bir elektronik posta gönderdi.

Bu elektronik postaya göre, Columbus Gününü kutlamak, beyazların ayrıcalığa sahip olduğunu inkar etmemek, Amerikan istisnacılığından söz etmek ve tek bir insan ırkının var olduğunu iddia etmek aşırı sağa (Başkan Trump olarak anlayınız) özgü belirtilerdir.

Bu elektronik posta, Kaynaştırma Operasyonu kapsamında, Ordunun eşitlikçilik ve kaynaştırma ajansı tarafından gönderildi. Belgenin altında Personel ve Özel İşlerden sorumlu Kara Kuvvetleri Yardımcı Sekreteri Casey Wardynski’nin imzası bulunuyor.

Elektronik posta, tüm federal memurlara yedeklik yükümlülüğü dayatan ve her türlü siyasi faaliyeti yasaklayan Hatch Act yasasını ihlal etmektedir.

Pentagon bu elektronik postanın yanlışlıkla gönderildiğini belirtti ve iptal etti.

Temsilci (Cumhuriyetçi, Alabama) Mo Brooks, Başsavcı William Barr’a suç duyurusunda bulundu.

Anket şirketlerine göre, ABD Ordusundaki kurmay subaylar başkanlık seçimlerinde kitlesel olarak tercihlerini Hillary Clinton’dan yana kullanırken, birlikler oylarını çoğunlukla Donald Trump’tan yana kullandılar.