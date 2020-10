Selon la Commission permanente de la Chambre US sur le Renseignement (Permanent Select Committee on Intelligence), les services secrets chinois sont désormais plus efficaces que ceux des États-Unis sur les plans stratégiques, politiques et militaires (sauf au Moyen-Orient).

En effet, depuis 30 ans, les USA ont d’abord cru que la disparition de l’URSS les laisserait sans compétiteur, puis ils ont reconstitué leurs services de Renseignement en les orientant vers la destruction des structures étatiques du Moyen-Orient (stratégie Rumsfeld/Cebrowski), laissant la Chine prendre la suprématie dans tous les autres domaines.

Après deux ans d’enquête, la Commission a été manifestement stupéfaite du déclassement des États-Unis.

Elle recommande de se doter des moyens de concertation bipartisans nécessaires pour réformer l’architecture des services de sécurité créés en 1947 et réorienter le Renseignement US. Un effort immédiat doit être fait pour engager des experts de la Chine et pour mieux comprendre où Pékin veut en venir.