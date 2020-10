Em 21 de Outubro de 2020, a Marinha grega mobilizou uns sessenta barcos para proteger as ilhas do mar Egeu em caso de ataque turco.

O Vice-Presidente da Duma russa, Konstantin Zatulin, evocou um possível desembarque russo contra os jiadistas no Azerbaijão. A marinha russa iniciou exercícios ao largo de Baku a partir de 16 de Outubro, .

O Vice-Presidente turco, Fuat Oktay, afirmou publicamente que era possível uma intervenção militar do seu país para defender os direitos do Azerbaijão.

O Secretário-Geral da OTAN, Jens Stoltenberg, declarou após uma entrevista com o Presidente arménio, à margem da reunião virtual dos ministros da Defesa da Aliança, que a OTAN apoia a aplicação estrita do cessar-fogo. A Organização destacou as suas boas relações com as duas partes em conflito.

O Vice-Presidente turco, Fuat Oktay, sublinhou que provavelmente a OTAN não interviria em caso de entrada da Turquia na guerra do Azerbaijão.

O Presidente da arménio, Armen Sarkissian, sublinhou que o Azerbaijão continuará a violar o cessar-fogo enquanto se sentir apoiado pela Turquia.

A Alemanha rejeitou um pedido grego para cessar as suas exportações de armamento para a Turquia neste período de crise.

Os membros do Conselho de Segurança da ONU prosseguiram os seus contactos à porta fechada.