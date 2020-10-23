21 Ekim 2020’de Yunan Donanması, bir Türk saldırısı durumunda Ege Denizindeki adalarını korumak üzere 60’a yakın gemisini seferber etti.

Rus Duması Başkan Yardımcısı Konstantin Zatulin, cihatçılara karşı Azerbaycan’a olası bir Rus çıkarmasından söz etti. Rus Donanması 16 Ekim’den itibaren Bakü açıklarında tatbikatlara başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kamuoyu önünde Azerbaycan’ın haklarını savunmak üzere ülkesinin olası bir askeri müdahalesini öngördüğünü açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak Savunma Bakanları sanal toplantısının oturum arasında Ermenistan Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmenin ardından NATO’nun ateşkesin titizlikle uygulanmasını desteklediğini söyledi. Örgüt, çatışmanın her iki tarafı ile iyi ilişkilerinin altını çizdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin Azerbaycan’daki savaşa girmesi halinde NATO’nun büyük olasılıkla müdahale etmeyeceğini vurguladı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Azerbaycan’ın Türkiye tarafından desteklendiğini hissettiği sürece ateşkesi ihlal etmeye devam edeceğini vurguladı.

Almanya, Yunanistan’ın bu kriz döneminde Türkiye’ye silah ihracatını durdurma talebini reddetti.