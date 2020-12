Η έκθεση της Επιτροπής προβληματισμού, με τίτλο ΝΑΤΟ 2030: ενωμένο για μια νέα εποχή ( NATO 2030 : United for a New Era ), είναι πολύ διαφωτιστική, περισσότερο από αυτά που θα έπρεπε να περιέχει, αλλά δεν λέει, παρά με αυτά που επεξηγεί.

Έτυχε ο Wess Mitchell να είναι ο συγγραφέας μιας εκπληκτικής μελέτης, Το Δόγμα του Νονού ( The Doctrine of the Godfather ) [ 5 ], η οποία δεν εμφανίζεται στη βιογραφία του που διαδίδεται από το NATO. Συγκρίνει τα τρία κύρια σχολεία εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ με τις μεθόδους των τριών γιων του «νονού», Don Vito Corleone, των ηρώων των βιβλίων του Mario Puzzo και των ταινιών του Francis Ford Coppola. Κηρύττει για ένα μείγμα μαλακής και σκληρής δύναμης ( soft and hard power ), συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών της μαφίας.

[1] Αυτή η διεθνής οικουμενική ομάδα προσευχής εξακολουθεί να είναι πολύ δραστήρια. Σήμερα είναι γνωστή ως "Η οικογένεια". Η έδρα της ανήκει στο Οι Κέδροι, ακριβώς δίπλα στο Πεντάγωνο. Όλοι οι αρχηγοί του επιτελείου των ΗΠΑ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βρίσκονται σε αυτό, μερικοί σημερινοί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επίσης. Cf. The Family : The Secret Fundamentalism at the Heart of American Power, Jeff Sharlet , HarperCollin (2008) και τα αρχεία του συγγραφέα.

[2] « Traité de l’Atlantique Nord », Réseau Voltaire, 4 avril 1949.

[3] Nato’s Secret Armies : Operation Gladio and Terrorism in Western Europe, Daniele Ganser, Franck Cass (2004). Le texte de ce livre est disponible en français et en espagnol sur le site du Réseau Voltaire.

[4] « Continuation des réseaux Stay-Behind de l’Otan au Danemark », Réseau Voltaire, 20 novembre 2020.

[5] “Pax Corleone”, Hulsman, John Hulsman & Wess Mitchell, The National Interest n°94, March-April 2008. The Godfather Doctrine, John Hulsman & Wess Mitchell, Princeton University Press (2006).

[6] Ο συγγραφέας αυτού του άρθρου είναι παλιός φίλος κολλεγίου του Thomas de Maizière.

[7] Die Zeit des Schweigens ist vorbei (Ο χρόνος της σιωπής έχει τελειώσει), Mandy Kopp, Ullstein Taschenbuchvlg (2014). Η υπόθεση ενέπνευσε επίσης αυτό το βασικό μυθιστόρημα: Im Stein, Clemens Meyer, S. Fischer (2013).

[8] Ο François Mitterrand και η οικογένεια Védrine συνδέθηκαν το 1942 στην υπηρεσία του Philippe Pétain.

[9] Ο συγγραφέας αυτού του άρθρου ήταν ένας από τους πρώτους μάρτυρες που ακούστηκαν από τη δικαστική αστυνομία σε αυτήν την υπόθεση. Έλαβε συγχαρητήρια από το Μνημείο Yad Vachem για την έρευνά του σε αυτά τα νεοναζιστικά δίκτυα .

[10] Mort d’un pasteur, l’affaire Doucé (Θάνατος ενός πάστορα, υπόθεση Doucé), Bernard Violet, Fayard (1994).