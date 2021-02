قام بإصلاح مكتب البيت الأبيض للمبادرات الدينية الذي أنشأه سلفه. وتأكد من أن المنح الفيدرالية لن تستخدم لصالح أي طائفة معينة. ووضع فيه الشاب جوشوا دوبوا للتنسيق بين المؤمنين اليساريين، وأضاف إليه مجلساً مكوناً من شخصياتهم الرئيسية: الموقرة تراسي بلاكمون، تلنزم بتوفير الرعاية الصحية للجميع. الموقرة جينيفر بتلر، مؤسسة Faith in Public Life الموقر جيم واليس محرر مجلة Sojourners والمستشار الروحي للرئيس. القس مايكل ماكبرايد، الملتزم ضد استخدام السلاح وعنف الشرطة ضد السود راشيل هيلد إيفانز، الكاتبة الأكثر مبيعاً، مؤلفة كتاب عام من الأنوثة التوراتية: كيف تحولت امرأة متحررة إلى امرأة جالسة على سطح منزلها، تغطي رأسهاـ وتنادي زوجها سيدي الحاخام ديفيد سابيرستين، مدير مركز Religious Action Center of Reform Judaism . كما تم تعيينه سفير الولايات المتحدة للحرية الدينية في العالم. هاري نوكس ، رئيس برنامج الدين والإيمان بحملات حقوق الإنسان Human Rights Campaign’s Religion and Faith Program ، ثم مدير التحالف الديني من أجل الخيار الإنجابي، ومن ثم رئيس حقوق المثليين والنضال من أجل حقوق الإجهاض Religious Coalition for Reproductive Choice, leader des droits des gays et de la lutte pour le droit à l’avortement رامي النشاشيبي، مدير شبكة Inner-City Muslim Action Network. قام بحملة لتمييز المسلمين عن الإرهابيين بعد هجمات 11 سبتمبر.

