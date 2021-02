Μεταρρύθμισε το Γραφείο του Λευκού Οίκου για τις πρωτοβουλίες που βασίζονται στην πίστη που δημιουργήθηκε από τον προκάτοχό του. Εξασφάλισε ότι οι ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις δεν θα χρησιμοποιούνταν υπέρ οποιασδήποτε συγκεκριμένης λατρείας. Έβαλε εκεί τον νεαρό Joshua DuBois για να συντονίσει τους πιστούς της αριστεράς και του προσκόλλησε ένα συμβούλιο αποτελούμενο από τις παρακάτω κύριες προσωπικότητές: η σεβάσμια Traci Blackmon δεσμευμένη στην υγειονομική περίθαλψη για όλους - η σεβάσμια Τζένιφερ Μπάτλερ, ιδρύτρια της Πίστης στη Δημόσια Ζωή (Faith in Public Life) · ο αιδεσιμότατος Jim Wallis, εκδότης του περιοδικού Sojourners και πνευματικός σύμβουλος του προέδρου · ο πάστορας Michael McBride δεσμευμένος κατά των όπλων και της αστυνομικής βίας κατά των μαύρων · η συγγραφέα Μπεστ σέλερ Rachel Held Evans, συγγραφέα του Ένα Έτος Βιβλικής Θηλυκότητας: Πώς μια απελευθερωμένη γυναίκα βρέθηκε να κάθεται στην σκεπή της, καλύπτοντας το κεφάλι της και καλώντας τον άντρα της αφέντη ο Ραβίνος David Saperstein, διευθυντής του Κέντρου Θρησκευτικής Δράσης Μεταρρύθμισης του Ιουδαϊσμού (Religious Action Center of Reform Judaism). Διορίστηκε επίσης Πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών για την Παγκόσμια Θρησκευτική Ελευθερία · ο Χάρι Νόξ, αρχηγός του Προγράμματος της Εκστατείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Θρησκείας και Πίστης (Human Rights Campaign’s Religion and Faith Program), κι μετά διευθυντής του Θρησκευτικού Συνασπισμού για την Αναπαραγωγική Επιλογή (Religious Coalition for Reproductive Choice), ηγέτης των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων και του αγώνα για το δικαίωμα στην άμβλωση · ο Rami Nashashibi, διευθυντής του Inner-City Muslim Action Network. Εκστρατεύτηκε για να ξεχωρίσει τους μουσουλμάνους από τους τρομοκράτες μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

[1] Αμερικανοί Προφήτες: Οι θρησκευτικές ρίζες της προοδευτικής πολιτικής και ο συνεχιζόμενος αγώνας για την ψυχή της χώρας, Jack Jenkins, HaperOne (2020). [American Prophets : The Religious Roots of Progressive Politics and the Ongoing Fight for the Soul of the Country, Jack Jenkins, HaperOne (2020)].

[2] Modern Viking: the story of Abraham Vereide, pioneer in christian leadership, Norman Grubb, Zondervan (1961). Military chaplains: From religious military to a military religion, Harvey G. Cox, JR, Abingdon Press (1969). Washington: christians in the corridors of power, James C. Hefley & Edward E. Plowman, Tyndale & Coverdale (1975).

[3] The Family: the secret fundamentalism at the heart of American Power, Jeff Sharlet, HarperCollins (2008).