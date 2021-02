Он мобилизовал Кабинет Белого дома на дела, основанные на вере, созданной его предшественником. Он поставил дело так, что федеральные субвенции не были использованы какой-то одной конфессией. Он назначил молодого Йешуа Дюбуа в качестве координатора всех левых верующих и подчинил ему Совет из следующих ключевых фигур: благоговейная Трейси Блэкмон, приверженная делу здравоохранения для всех; благоговейная Дженнифер Батлер, основательница Faith in Public Life (Вера и общественная жизнь); преподобный Джим Уоллис, редактор журнала Sojourners и духовный советник президента; пастор Майкл Макбрайд, в прошлом приверженец применения огнестрельного оружия и насилия полиции против чернокожих; писательница Рэйчел Хелд Эванс, автор книги « Год библейской женственности: как освобожденная женщина оказалась сидящей на крыше, закрывая голову и называя своего мужа хозяином »; раввин Давид Саперштейн, директор Religious Action Center of Reform Judaism (Центр религиозных действий реформистского иудаизма). Он также был представителем США по вопросам свободы вероисповедания в мире; Гарри Нокс, лидер Human Rights Campaign’s Religion (Программа "Религия и вера") в рамках кампаний за права человека, а затем директор Religious Coalition for Reproductive Choice (Религиозная коалиция за репродуктивный выбор), лидер борьбы за права геев и за право на аборт; Рами Нашашиби, директор Inner-City Muslim Action Network (Сеть действий мусульман внутри города). Он проводил кампанию по дистанцированию мусульман от террористов после терактов 11 сентября.

