Hunter Biden, der Sohn des Präsidenten der Vereinigten Staaten, antwortete auf ein Interview mit CBS, das am 4. und 5. April 2021 anlässlich der Veröffentlichung seines Buches Beautiful Things ausgestrahlt wurde. Er hat zugegeben, dass einer seiner persönlichen Computer vom FBI beschlagnahmt wurde.

Diese Information wurde von der New York Post während des Präsidentschaftswahlkampfes veröffentlicht. Er zeigte auch den Inhalt von mehreren Dateien, die einen umfangreichen Korruptionsfall bestätigten [1].

Präsident Donald Trump, der die Ukraine aufgefordert hatte, diese Anschuldigungen zu untersuchen, wurde beschuldigt, sein Amt für politische Zwecke zu missbrauchen.

Der ehemalige Nationale Geheimdienst Direktor, James Clapper, der ehemalige CIA-Direktor, John Brennan, und sein Nachfolger, Michael Morell, hatten gemeinsam eine "russische Desinformation" angeprangert. Die US- und internationale Presse hatte nicht gewagt, die Nachrichten der Post, die jetzt bestätigt wurden, aufzugreifen.

Diese hohen Persönlichkeiten haben alle für Präsident Barack Obama und Hillary Clinton gearbeitet.